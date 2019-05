Restaurant schenkt per ongeluk fles wijn van 4.500 pond

De klanten bestelden een fles Chateau Pichon Longueville Contesse de Lalande uit 2001 van 260 pond, maar kregen per vergissing een fles Chateau le Pin Pomeral uit 2001 geserveerd. Die fles stond op de menukaart geprijsd aan 4.500 pond op. De vergissing werd pas duidelijk toen de wijn al opgedronken was.

To the customer who accidentally got given a bottle of Chateau le Pin Pomerol 2001, which is £4500 on our menu, last night - hope you enjoyed your evening! To the member of staff who accidentally gave it away, chin up! One-off mistakes happen and we love you anyway ??