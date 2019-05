Criminaliteit in Antwerpen daalt ondanks drugsgeweld

In Antwerpen is de criminaliteit in 2018 opnieuw met 3 procent gedaald ten opzichte van het jaar voordien. Dat wil zeggen dat in de hele legislatuur 2012-2018 de criminaliteit met 30 procent is gedaald, meldt burgemeester Bart De Wever (N-VA).

‘Ik wil bepaalde spectaculaire feiten niet geringschatten, maar het algemene beeld is toch anders’, verwijst De Wever naar het escalerende geweld tussen rivaliserende drugsbendes op het grondgebied van de stad.

In 2012 waren er 61.353 feiten, in 2018 waren er 43.165 criminele feiten. Dat is 50 per dag minder dan zes jaar geleden. ‘We laten sinds enkele jaren alle andere grootsteden achter ons, terwijl we in 2012 bij het begin van mijn burgemeesterschap nog een van de slechtste leerlingen van de klas waren’, stelt De Wever. ‘Deze legislatuur willen we die lijn doortrekken, met onder meer een verdere uitbreiding van het cameranetwerk en ondersteuning van drones.’

De daling van de criminaliteit is het spectaculairst op het vlak van onder meer handtasroven (-73 procent), autodiefstallen (-67 procent), gewapende diefstallen (-66 procent) en inbraken in handelszaken (-50 procent). Ook het aantal diefstallen uit voertuigen ging met 60 procent achteruit, maar enkele recente reeksen maken toch dat de politie een nieuwe sensibiliseringsactie start om bestuurders op te roepen geen waardevolle spullen achter te laten en hun voertuig goed af te sluiten, ook in een parkeergarage.

Drugsmisdrijven zijn een uitzondering in Antwerpen, met een stijging van respectievelijk 17 procent en 30 procent voor drugsbezit en drugshandel. De verhoogde politie-inzet zou op dat vlak tot meer vaststellingen leiden. ‘We zien wel dat het zoekgedrag op straat nagenoeg verdwenen is, het dealen speelt zich meer achter de gevels af’, zegt korpschef Serge Muyters.