Red Lions missen ‘Nederlanders’ en Denayer, Red Panthers zijn compleet voor Hockey Pro League

De Red Panthers (FIH 13) en de Red Lions (FIH 1), de Belgische nationale hockeyploegen, spelen zondag in Londen hun ‘heenwedstrijd’ van de Hockey Pro League tegen Groot-Brittannië. De vrouwen van bondscoach Niels Thijssen treden op volle sterkte aan, bij de mannen van Shane McLeod ontbreken de spelers uit de Nederlandse competitie en Felix Denayer.

Alexia ‘T Serstevens is de enige nieuwe naam in de selectie van de Panthers in vergelijking met de vorige twee wedstrijden, die de Belgische vrouwen telkens wonnen. De Britten (FIH 2) zijn in volle heropbouw met een nieuwe ploeg na hun olympische titel in 2016 en verloren al vijf keer. De Panthers zijn voorlopig derde, Groot-Brittannië zevende.

De Belgische mannen, regerend wereldkampioen, zijn voorlopig tweede, één plaatsje beter dan de Britten (FIH 7). Bondscoach McLeod kan niet beschikken over Arthur Van Doren, Emmanuel Stockbroekx, Maxime Plennevaux en Tanguy Cosyns omdat zij de play-offs afwerken in de Nederlandse competitie. Ook Felix Denayer is er met een blessure niet bij, Simon Gougnard en John-John Dohmen keren op hun beurt terug in de ploeg.

De vrouwenwedstrijd staat zondag geprogrammeerd om 14 uur Belgische tijd, die van de mannen om 16 uur. De Britten bekampen zowel bij de mannen als bij de vrouwen al Argentinië op zaterdag. Op donderdag 30 mei spelen de Belgische ploegen in Antwerpen hun terugwedstrijd tegen de Britten, de Red Panthers moeten tussendoor op 25 mei nog naar China.