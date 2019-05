Dylan Groenewegen wint derde etappe op rij in Vierdaagse van Duinkerke, Fransman opnieuw gestraft voor onregelmatig spurten

Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) heeft donderdag - na de eerste en de tweede - nu ook de derde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke (2.BC), met start in Laon en aankomst na 156,5 kilometer in Compiègne, gewonnen.

De 25-jarige Nederlander was in de derde opeenvolgende massasprint opnieuw de snelste van het pak. Marc Sarreau (Groupama-FDJ) werd, net als in de openingsetappe, tweede. Clément Venturini (AG2R La Mondiale), woensdag nog gedeclasseerd wegens onregelmatig spurten, werd opnieuw teruggezet door de jury. Opnieuw wegens onregelmatig sprinten. Zo schoof Christophe Laporte (Cofidis) een rang op als derde. Roy Jans (Corendon-Circus) eigende zich de vierde plaats toe, net voor Timothy Dupont (Wanty-Gobert). Logischerwijze verstevigt Groenewegen zijn leidersplaats met de behaalde bonificatiepunten.

Het waren de renners van Wanty-Gobert die van bij de start het tempo bepaalden in het peloton. Reden hiervoor was dat Tom Devriendt, leider in het bergklassement, op zoek ging naar bijkomende punten tijdens de beklimming van de eerste helling van de dag na 5 kilometer koers.

Daar slaagde Devriendt ook in, en onmiddellijk na deze eerste helling trokken Jens Keukeleire, Elmar Reinders, Anthony Turgis, Nicolas Baldo en Dries De Bondt in de aanval. Zij kregen een maximale voorgift van 2:55 op het peloton waarin de renners van Team Jumbo-Visma het tempo bepaalden. Net voor de laatste beklimming van de dag, op 63 kilometer van de eindmeet, zorgden die van Cofidis ervoor dat alles opnieuw samensmolt. Het sein dan voor Tom Devriendt om opnieuw drie punten te pakken op die laatste bult.

Stan Dewulf, Sjoerd van Ginneken, Yoann Paillot en Kenny Dehaes trokken daarop in de aanval. Ook zij zongen het niet tot het einde uit. Daar zorgden de renners van Jumbo-Visma voor. Het werd meteen duidelijk dat de derde opeenvolgende massasprint een feit zou zijn. In de laatste rechte lijn werd Dylan Groenewegen perfect afgezet. En hij maakte het opnieuw af.

Vrijdag trekken de renners van de ene kustgemeente naar de andere. De start ligt in Fort-Mahon-Plage. De finishlijn is 179,8 kilometer verderop in Le Portel getrokken.

Groenewegen blijft maar winnen: "Chapeau voor de ploeg"

Voor de derde keer op rij toonde Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) zich donderdag de snelste van het pak in de Vierdaagse van Duinkerk. Woensdag nog gebeurde dat nadat Clément Venturini gedeclasseerd werd, maar donderdag stond er geen maat op de Nederlander. Groenewegen werd perfect afgezet en flitste naar zijn derde zege in deze Franse rittenkoers. De kans dat het morgen nog eens tot een massasprint komt, is een stuk kleiner dan tijdens de eerste drie ritten. Maar Groenewegen kan terugvallen op een sterke ploeg die er alles aan zal doen om hem zijn vierde opeenvolgende zege te laten boeken.

"Drie overwinningen behalen is niet niks", begon de Nederlander zijn uitleg na afloop. "Gisteren gebeurde dat na tussenkomst van de jury, maar vandaag hebben wij laten zien dat onze sprinttrein steeds beter op de rails komt te staan. In Saint-Quentin lieten we ons verrassen, maar vandaag liep alles perfect. Chapeau zeg ik dan. Eigenlijk is het niet slecht dat we foutjes maken. Daar kan je enkel maar uit leren. Morgen wacht een iets lastigere etappe, maar we zien wel waar we uitkomen. Voor mij kan deze Vierdaagse van Duinkerke al niet meer stuk. Vandaag moesten wij de hele wedstrijd dragen en dat lukte."

De 'koninginnenrit' van zaterdag op en rond de Mont Cassel zal voor Dylan Groenewegen te zwaar zijn. Maar dan kan zijn teamgenoot Mike Teunissen opstaan als leider. "Het is geen geheim dat Mike Teunissen een goed eindklassement kan rijden hier in de Vierdaagse van Duinkerke", besloot Groenewegen. "Hij kan de korte nijdige hellingen beter aan dan mezelf. En dus kunnen we schuiven wat betreft onze tactiek."

Tweede declassering in evenveel dagen voor Venturini

Voor de tweede dag op rij werd Clément Venturini (AG2R La Mondiale) door de wedstrijdjury teruggezet en dus gedeclasseerd. De Fransman maakte het volgens de UCI-commissarissen nu te bont in de straten van Compiègne. Venturini verkocht Roy Jans een kwak en na het bekijken van de beelden viel opnieuw het zware verdict voor de sprinter van AG2R La Mondiale.

Het is niet de Vierdaagse van Duinkerke van Clément Venturini. De Fransman werd tijdens de tweede etappe teruggeroepen omdat hij toen Timothy Dupont hinderde in volle sprint. Donderdag was Roy Jans het 'slachtoffer' van Venturini na een onregelmatige sprint waarbij hij van zijn lijn ging. De wedstrijdjury besliste daarom de boosdoener opnieuw te declasseren en hem nu terug te zetten naar de 16e plaats. Net als woensdag verliest de Fransman ook nog 20 punten in het puntenklassement, naast opnieuw 30 seconden straftijd. En de bijhorende 200 Zwitserse frank boete. De eindlaureaat van de Vierdaagse van Duinkerke in 2017 moet nu al in totaal 400 Zwitserse frank ophoesten.

Devriendt verstevigt leidersplaats in bergklassement: "Dank aan onze ploeg én Cofidis"

Wanty-Gobert had donderdag duidelijk een plan voor aanvang van de derde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke. De hele ploeg reed zich uit de naad om Tom Devriendt de drie punten te laten pakken op de top van de eerste helling van de dag. Meteen daarna vormde zich een lange vlucht waarin enkel Elmar Reinders een bedreiging vormde voor dit nevenklassement.

"Met de steun van ploegmakkers kon ik de eerste drie punten pakken", stak Devriendt tevreden van wal na afloop. "Bedoeling was mee te gaan wanneer een vlucht ontstond maar plots legden de renners van Jumbo-Visma het blok erop. Ik zat net achter hen en Keukeleire, Reinders, Turgis, Baldo en De Bondt glipten weg. Enkel Reinders kon zijn klassement wat beter stellen, maar ik wist gaandeweg dat ik voldoende punten zou over houden om mijn bollentrui ook morgen nog te kunnen dragen. Reinders had immers maar zes punten weten te sprokkelen."

En dan kwam er op het einde nog onverwachte steun uit het kamp van Cofidis. "Waarom die mannen de vlucht tenietdeden nog voor de laatste helling van de dag is me ook een raadsel", lachte Devriendt. "Het kwam me echter heel goed uit want ik kon zo opnieuw drie belangrijke punten sprokkelen. Ik maak nog steeds geen doel van deze bolletjestrui, maar hem zomaar weg geven ga ik natuurlijk niet doen. Ik heb momenteel 15 punten, Reinders volgt met 9 punten."

Keukeleire zit op schema voor eindzege: "Elke seconde telt"

Jens Keukeleire is aan zijn eerste Vierdaagse van Duinkerke bezig. Voor de start van de Franse rittenkoers werd de West-Vlaming naar voren geschoven als kopman binnen Lotto Soudal. Het team van sportdirecteur Frederik Frison is ondertussen al twee renners kwijt. Jelle Wallays moest opgeven na val in de openingsetappe en de Nederlander Brian van Goethem kwam niet meer aan de start van de derde etappe. Reden: een dubbele oogontsteking. Toch zit het team op schema voor het eindklassement met Jens Keukeleire, die donderdag het podium op mocht als winnaar van de dagrushes.

"Het is leuk nog eens op het podium te mogen staan, al is dat maar voor een nevenklassement", gaf Jens Keukeleire mee. "Ik vind het hier wel een heel gevaarlijke bedoening. Er staan veel hindernissen op de weg die niet voldoende gesignaleerd zijn. En er wordt heel hectisch gekoerst. Van start tot het einde van de etappe is het heel veel opletten geblazen".

Jens Keukeleire pakte vandaag vier seconden bonificatie en staat na drie etappes als vijfde geklasseerd. "Wat volgt de komende twee dagen is een parcours dat me zeker ligt. Maar er zitten hier nog een pak renners die goed uit de voeten kunnen op wat ons nog te wachten staat. Ik sprong vandaag mee in de lange vlucht, juist om mijn klassement wat scherper te stellen en wat bonificatieseconden te sprokkelen. Dat lukte dus, al had ik liever gehad dat we tot het einde konden doorgaan. Alles gaat volgens plan. En Herman Frison heeft deze koers (in 1987, red.) nog gewonnen met één seconde verschil. Dus elke seconde telt."