Een dwangsom lijkt koning Albert II definitief in een hoek te duwen waar hij al jaren uit probeert weg te blijven: de erkenning van zijn buitenechtelijke dochter Delphine Boël.

Het begon allemaal met één zinnetje in een biografie over Paola, opgeschreven door Mario Danneels. Hij sprak over een gerucht: dat prins Albert een buitenechtelijke dochter zou hebben. Niet ...