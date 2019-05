Italië boven in de Giro: Masnada de ritzege, Conti de roze trui

Na vijf dagen zonder zege was het in de zesde etappe van de Ronde van Italië eindelijk prijs voor het thuisland. Dubbel prijs zelfs. Want de talentvolle 25-jarige klimmer Fausto Masnada (Androni Giocattoli - Sidermec) won de rit en de 26-jarige Valerio Conti (UAE-Team Emirates) mocht de roze leiderstrui overpakken van Primoz Roglic. Beide Italianen waren de sterkste renners van een ontsnapping van dertien vluchters waar ook onze landgenoot Pieter Serry deel van uitmaakte.

De zesde etappe was er alweer eentje van de lange adem, met zijn 238 kilometer de op één na langste van een Giro die uitpuilt van de marathonritten. Vanuit Cassino, aan de voet van de gelijknamige berg met zijn imposante abdij en eindeloze militaire begraafplaatsen uit de tweede wereldoorlog, ging het oostwaarts naar San Giovanni Rotondo, in de hiel van de Italiaanse laars.

Op achttien kilometer van de finish moesten de renners over de kruin van de Coppa Casarinelle, een helling van tweede categorie. Wel 15 kilometer klauteren, maar toch met een bescheiden gemiddelde van 4,4 procent. Nog te doen voor de betere klimmers onder de snelle mannen, genre Caleb Ewan. Of net niet, wanneer het peloton er volle vaart tegenaan ging. Dé vraag van de dag.

Of was die lastige finale koren op de molen van de vroege vluchters? De treintjes van de sprinters zouden het immers niet zo gemakkelijk krijgen met hun timing. Vandaar een eindeloze rist ontsnappingspogingen in het begin van de etappe, zodat het goed vooruit ging met de kilometers. Het gebeuren viel even stil na een valpartij zonder veel erg van onder meer rozetruidrager Roglic, Majka, Landa en Zakarin. Het peloton wachtte loyaal tot iedereen terug was.

Foto: AFP

Bij de hervatting van de “vijandelijkheden” was het echter meteen prijs. In twee schuifjes vormde zich een kopgroep van dertien renners. Naast onze landgenoot Pieter Serry (Deceuninck-Quick Step), bestond die uit het Movistar-duo Jose Joaquin Rojas en Andrey Amador, Nans Peters (AG2R), Ruben Plaza (Israel Cycling), Nicola Baggioli (Nippo-Fantini), Valerio Conti (UAE), Amaro Antunes (CCC), Giovanni Carboni (Bardiani), Valentin Madouas (Groupama-FdJ), Sam Oomen (Sunweb), Fausto Masnada (Androni Giocattoli) en Nicola Conci (Trek).

Roglic hoeft roze niet meer

Het peloton, waarin Roglic toch even de dokter riep om zijn geschaafde achterwerk te ontsmetten en te verbinden, liet niet echt begaan maar zag de kloof toch oplopen tot 6’34’’, op een kleine honderd kilometer van de finish. Meer dan genoeg alleszins om Valerio Conti - 27ste van het klassement op 1’59’’ - het plezier te gunnen zich virtueel rozetruidrager te mogen noemen. Met instemming van Roglic, die woensdagavond op zijn persconferentie al suggereerde dat deze etappe ideaal was om het kleinood voorlopig van schouders te laten wisselen.

Dog on the road!



This little guy is playing a dangerous game! #Giro #Giro102 pic.twitter.com/LCu6cKtaov — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 16 mei 2019

Geen andere ploeg voelde de noodzaak om het in de plaats van Jumbo-Visma te doen, zodat de koplopers nog vóór de beklimming van Coppa Casarinelle wisten dat ze de dagprijzen onder mekaar mochten verdelen. Conti was duidelijk niet van plan om zich de kaas van het brood te laten halen. Hij reageerde na een paar kilometer klimmen alert op een demarrage van Masnada. Het duo sloeg aan het kibbelen – Conti had niet veel zin in werken - en werd achterna gezet door Plaza, Rojas en Carboni. Voor Serry, die eerder ook betrokken was bij de grote valpartij, zat er niet meer in dan aanklampen bij het restant van de vroegere kopgroep.

Ook al moest Masnada het helemaal alleen doen, dan kwamen de achtervolgers bergop geen stap dichter. Serry evenmin, ondanks een vergeefse uitval vlak voor de top. En de groep al helemaal niet. Die liet het compleet lopen en kwam boven op 7’35’’ van de leiders. Pas met de klim achter de rug wilde ook Conti mondjesmaat zijn steentje bijdragen in de spits van het gebeuren, waardoor de drie achtervolgers op een halve minuut bleven hangen. Maar ook niet méér, omdat Conti alweer zuinig in het zog van zijn gezel kroop.

De twee Italianen zongen het toch samen uit tot aan de meet in de straten van San Giovanni Rotondo. Na een schijnsprintje - Conti had gelukkig de beleefdheid om de ritzege niet af te snoepen van zijn metgezel die al het werk op zich had genomen - stak Masnada de handen in de lucht. Voor de 25-jarige Italiaan is het de mooiste overwinning uit zijn carrière. Hij won enkele weken geleden al twee ritten in de Tour of the Alps en pakte begin april ook al de klimtrui in de Ronde van Sicilië.

Maiden Grand Tour stage win for Fausto Masnada 🙌@TeamUAEAbuDhabi's Valerio Conti takes the Maglia Rosa 👚



What a day for the Italians at the #Giro! 🇮🇹#Giro102 #TheBreakaway pic.twitter.com/TtqozFYnqi — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 16 mei 2019

Valerio Conti mag dan weer voor het eerst in zijn leven de roze trui aantrekken. Een opsteker voor het fel geplaagde UAE Team Emirates. In de Giro stuurde de ploeg Juan Sebastián Molano dinsdag naar huis wegens de vaststelling van afwijkende waarden na eigen intern onderzoek, woensdag raakte bekend dat renner Kristijan Durasek dan weer betrokken was bij Operatie Aderlass in het verleden en door de UCI geschorst werd.

In de sprint om de derde plaats haalde de Spanjaard José Joaquin Rojas (Movistar) het voor zijn landgenoot Ruben Plaza (Israel Cycling Academy) en de Italiaan Giovanni Carboni (Bardiani-CSF). Pieter Serry werd zesde. Het peloton bolde dik zeven minuten na Masnada over de meet. Het klassement wordt zo helemaal omgegooid. Primoz Roglic - nu elfde in de stand - zal er niet rouwig om zijn.

Vrijdag wacht de renners in de Giro een etappe van 185 heuvelachtige kilometers tussen Vasto en L’Aquila. De klassementsmannen lijken een eerste keer aan zet te zijn (bekijk hier meer).

Serry achtste in het klassement

Foto: BELGA

“Ik had verwacht dat er meer tegenwind zou zijn op de klim”, verklaarde Pieter Serry bij onze man aan de meet Bram Vandecapelle. “Ik zat te kijken naar Amador en Sam Oomen. Maar Amador bleek toch niet zo goed want hij moest lossen bergop. Dan ben ik vol doorgegaan in de afdaling en plots lieten ze mij rijden. Maar de twee vogels waren toen al gaan vliegen, ik heb iets te lang getwijfeld. Achteraf is het altijd makkelijk spreken. Er komen nog dagen en hopelijk kan ik nog eens mijn kans gaan.” Omdat het peloton een snipperdagje hield staat Serry plots op de achtste plaats in het klassement. “Goed hé. Ik ga dat proberen te verdedigen.”

Rituitslag

1. Fausto Masnada (Ita/ANS)

2. Valerio Conti (Ita/UAD) op 0:04

3. José Joaquin Rojas (Spa/MOV) 0:37

4. Rubén Plaza (Spa/ICA) 0:37

5. Giovanni Carboni (Ita/BRD) 0:42

6. Pieter Serry (Bel/DQT) 0:52

7. Valentin Madouas (Fra/GFC) 0:52

8. Nans Peters (Fra/ALM) 0:56

9. Andrey Amador (CRi/MOV) 0:56

10. Amaro Antunes (Por/CPT) 0:56

Klassement

1. Valerio Conti (Ita/UAD)

2. Giovanni Carboni (Ita/BRD) op 01:41

3. Nans Peters (Fra/ALM) 02:09

4. José Joaquin Rojas (Spa/MOV) 02:12

5. Valentin Madouas (Fra/GFC) 02:19

6. Amaro Antunes (Por/CPT) 02:45

7. Fausto Masnada (Ita/ANS) 03:14

8. Pieter Serry (Bel/DQT) 03:25

9. Andrey Amador (CRi/MOV) 03:27

10. Sam Oomen (Ned/SUN) 04:57

11. Primoz Roglic (Sln/TJV) 05:24

12. Nicola Conci (Ita/TFS) 05:49

13. Simon Yates (GBr/MTS) 05:59

14. Vincenzo Nibali (Ita/TBM) 06:03

15. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 06:08

16. Diego Ulissi (Ita/UAD) 06:08

17. Rafal Majka (Pol/BOH) 06:13

18. Bauke Mollema (Ned/TFS) 06:19

19. Damiano Caruso (Ita/TBM) 06:20

20. Bob Jungels (Lux/DQT) 06:26