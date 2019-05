Slachtoffer van kruisboogmoord mogelijk perverse sekteleider

Sinds de receptionist van het Zur Triftsperre-hotel in Passau zaterdag een man en twee vrouwen dood aantrof, doorboord met kruisboogpijlen, zit de Duits politie met de handen in het haar. Donderdag meldden bronnen dat het mannelijke slachtoffer, Torsten Weiss (53), leider zou zijn van een middeleeuwse sekte, met de vrouwen als zijn ‘seksslaven’.

Weiss lag hand in hand met Farina Caspari (30) op het bed van de kamer, beiden met pijlen in het hart en hoofd. Kerstin Enders (33), die vermoedelijk de genadeschoten had gegeven, lag recht tegenover hen, met een pijl door haar nek.

Maandag vond de lokale politie van Wittingen - 400 kilometer ver van Passau - de levenloze lichamen van Farina’s echtgenote Gertrud C. (35) en huisgenote Carina U. (19) in het huis van Farina. Hun doodsoorzaak blijft onbekend.

Sekte met Weiss als goeroe?

De link tussen de vijf lijkt een voorliefde voor middeleeuwse folklore en wapens. Zo had Weiss een winkel in Westerwald die antieke wapens en middeleeuwse likeur verkocht. In dezelfde winkel organiseerde de vijftiger ook lessen zwaardvechten.

Donderdag publiceerde Daily Mail een foto waarop alle vrouwelijke slachtoffers te zien zijn. Opvallend is hun gothic kledingstijl: zwarte kleren en donkere make-up. Weiss heeft bovendien tattoos met middeleeuwse symbolen, zo stelt RTL.

In 2017 leefde Weiss samen met Caspari, Gertrud C. en Kerstin Enders op een boerderij in Wietze, nog eens 700 kilometer verwijderd van het hotel in Passau. De verhuurder van de hoeve vertelde aan Daily Mail hoe Torsten ‘de vrouwen leek te domineren’.

Kennissen van het vijftal zeggen in een interview aan RTL dat ze waarschijnlijk lid waren van een 'sex circle met een focus op de middeleeuwen en met Torsten als goeroe'.