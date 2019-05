Nog week wachten op uitspraak in kort geding KV Mechelen tegen Voetbalbond

In een ultieme poging om degradatie van KV Mechelen en Waasland-Beveren te vermijden, pleitte een leger van advocaten vandaag voor uitstel van de tuchtzaak naar matchfixing. Volgens de Belgische Voetbalbond (KBVB) zou dat chaos en ‘straffeloosheid’ betekenen. De uitspraak volgt volgende week donderdag pas.

'Moet ik mijn slaapzak gaan halen, of zou het toch nog voor het donker gedaan zijn?’, verwees de voorzitter van de ondernemingskamer in Brussel schamper naar het leger aan advocaten dat aan beide kanten was komen opdagen voor het kort geding in het matchfixingdossier. Waarna het langverwachte jurdisch gevecht losbarstte.

‘Geen eerlijk proces’

Daarin probeerden de advocaten van KV Mechelen, Waasland-Beveren en de betrokken bestuurders de rechter in kort geding met een batterij argumenten te overtuigen om het disciplinair onderzoek te schorsen. De meeste van die argumenten waren inmiddels al bekend en slaan louter op de gevolgde procedure, niet op de grond van de zaak.

De argumenten komen er hoofdzakelijk op neer dat de verdediging vindt dat de betrokken clubs en bestuurders geen eerlijk proces zouden krijgen. Bijvoorbeeld omdat het tuchtdossier van de KBVB, de Belgische voetbalbond, niet volledig is. Er zitten maar 35 stukken in van het strafdossier en de advocaten van de verdediging eisen volledige inzage in het strafdossier. En dat omdat een aantal stukken die hun cliënten zouden kunnen vrijpleiten, niet ter inzage zijn.

Raskin

Bovendien zijn 33 van de 35 stukken uit het strafdossier - hoofdzakelijk schriftelijke verslagen van telefoontaps en verhoren - afkomstig van het strafonderzoek dat werd geleid door de inmiddels gewraakte onderzoeksrechter Raskin. Waardoor er volgens de advocaat van KV Mechelen een risico bestaat dat die stukken later nog nietig worden verklaard.

Anderzijds zouden de advocaten van de verdediging onvoldoende tijd hebben gekregen om zich voor te bereiden. De spoedprocedure zou voor een te strakke timing zorgen. En volgens sommige advocaten zou ze volgens het bondsreglement voor een zware tuchtzaak zoals matchfixing niet van toepassing zijn .

De advocaat van Waasland-Beveren voegde daar fijntjes aan toe dat de voetbalbond zijn eigen regels niet respecteert. Want de leden van de bond moeten zich onthouden van communicatie tijdens een procedure. En die regel werd volgens Waasland-Beveren geschonden.

‘Mogelijke belangenvermenging’

Relatief nieuw is wel dat de advocaten ook de onafhankelijkheid van de onderzoekscoördinator van de KBVB, Ebe Verhaeghe, in vraag stelden. Niet alleen omdat de onderzoekscoördinator ongeoorloofd contact zou hebben gehad met een advocaat van de verdediging. Maar ook omdat zijn bedrijf zou werken als bedrijfsrevisor voor KV Kortrijk, dat - volgens onze informatie - in de wandelgangen bij de Uefa gepolst zou hebben naar de kansen dat KV Mechelen bij veroordeling zijn Europees ticket zou kunnen behouden. Maar volgens de advocaat van KV Mechelen werd er door KV Kortrijk klacht ingediend. Zijn conclusie: mogelijke belangenvermenging.

Ook opmerkelijk: ook meester Luyckx, de advocaat van spijtoptant Veljkovic, pleitte voor het afsplitsen van de zaak en dus uitstel. Volgens de spijtoptantregeling van Veljkovic mag hij volgens de advocaat niet alles zeggen tegen de voetbalbond. ‘Geef ons de tijd tot we wel mogen praten als het strafonderzoek is afgerond naar mijn cliënt.’

‘Grondig onderzoek’

De advocaten van de KBVB veegden die argumenten van tafel. ‘Als club aanvaard je niet alleen de regels van de voetbalbond, je maakt ze zelf. Nu wil men die hier niet aanvaarden. Dat is niet de eerste keer wanneer een club sportief in de problemen komt’, klonk het scherp.

Het tuchtonderzoek is volgens de KBVB wél grondig gevoerd. 'Er is veel meer dan de stukken uit het strafdossier, er werden meer dan 100 mensen verhoord', aldus de advocaten van de KBVB.

Precedent Olympiakos

De aangehaalde precedenten door de verdediging (de rechtszaak Mitu in het omkoopschandaal van de gokchinees Zheyun Ye, red.) zijn volgens de KBVB niet van toepassing. En er is een beroepsmogelijkheid voorzien die de uitspraak later nog kan schorsen. Bovendien hebben de advocaten van de verdediging alles uit de kast gehaald om het matchfixingonderzoek onderuit te halen, dus ze hebben wel degelijk tijd gehad om zich te verdedigen.

En, last but not least, het hoogste sporttribunaal in Zwitserland, het TAS, heeft eerder al een gelijkaardig verzoek van de Griekse voetbalclub Olympiakos - dat ook vroeg om een tuchtprocedure van de Griekse voetbalbond uit te stellen tot na het strafonderzoek - verworpen. Wat volgens de KBVB een belangrijk precedent is.

Straffeloosheid

Conclusie van de KBVB: de tuchtprocedure nu schorsen is niet nodig. Integendeel, de voetbalcompetitie moet ‘eerlijk en orderlijk verlopen’. KV Mechelen nu uitstel geven, betekent volgens de KBVB ‘straffeloosheid'. Want de in de zaak rond de Gokchinees Zhe Yhun Ye duurde het liefst 9 jaar voor een uitspraak kwam in het strafonderdozek. ’’En dat is niet in het belang van de clubs, niet in het belang van de supporters en niet in het belang van de samenleving'.

De advocaat van de Profliga sloot zich daarbij aan. De tuchtprocedure uitstellen zou volgens hem onherstelbare schade veroorzaken. Waarna hij een voorbeeld gaf van de chaos die zou kunnen ontstaan als KVM volgend seizoen toch in de hoogste voetbalklasse van Europa zou spelen. 'Wat als de club dan enkele punten verzameld en dan alsnog veroordeeld wordt? De ploegen die tegen hen speelden zullen zich benadeeld voelen en rechtszaken opstarten.'

Walter Van Steenbrugge, advocaat van Sporting Lokeren, pleitte ten slotte dat de Brusselse rechtbank in kort geding niet bevoegd is voor deze zaak., maar wel de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB. Daar starten de pleidooien (met hoofdzakelijk dezelfde argumenten) zaterdag al.

Chaos

Het is nu aan de rechter in kort geding om te beslissen. Niet inhoudelijk, wel over de verdere timing van de procedure. Als de rechtbank KV Mechelen en Waasland-Beveren uitstel geeft, dan dreigt de voetbalcompetitie volgend seizoen in chaos te starten. Mogelijk start 1A dan met 18 voetbalploegen en 1B met amper 6 ploegen. In alle andere gevallen – de rechter verklaart zich onbevoegd of geeft de KBVB gelijk – gaat de tuchtprocedure tegen beide clubs gewoon verder. En riskeren ze veroordeeld te worden tot degradatie.

De uitspraak in kort geding volgt pas volgende donderdag om 14 uur. Op dat moment zullen de pleidooien voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond al begonnen zijn. Onder meer KV Mechelen (maandag) en Waasland-Beveren (dinsdag) zullen dan al hun zaak gepleit hebben. Mocht de rechter in kort geding KV Mechelen donderdag gelijk geven, zal de tuchtzaak van de KBVB pas op dat moment tot nader order geschorst worden.