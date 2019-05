‘Bad Boy’ Nick Kyrgios gaat nog maar eens door het lint op tenniscourt: deze keer moet zelfs een stoel eraan geloven

Voor Nick Kyrgios (ATP 36) is het ATP-toernooi in Rome (gravel/5.207.405 euro) afgelopen met een sisser. De Australiër kon zich in het duel van de tweede ronde tegen de Noor Casper Ruud (ATP 76) niet beheersen en ging in de derde set door het lint. Kyrgios werd nadien gediskwalificeerd.

Kyrgios verloor zijn kalmte nadat hij boegeroep zou hebben gehoord. De Australiër ging fel tekeer tegen het publiek en sloeg zijn tennisracket op de baan. Ook gooide hij een stoel door de lucht. De umpire besloot daarop een einde aan de wedstrijd te maken en Kyrgios te diskwalificeren. Kyrgios had de eerste set met 6-3 verloren, maar won de tweede met 7-6 (7/5). In de derde stond hij 2-1 achter.

Footage of Nick Kyrgios' rampage after losing at the Rome Masters...????



(??: @tancredipalmeri)pic.twitter.com/cQsQf7nEFg — BenchWarmers (@BeWarmers) 16 mei 2019

Had literally just tuned into Kyrgios-Ruud and this is what happened. Kyrgios gets a game penalty, tosses a chair onto the court then packs his bag, shakes Ruud’s and umpire’s hands and walks off court. Tense times in Roma! [??: @TennisTV] pic.twitter.com/GqZVRHmeUy — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) 16 mei 2019

Well...



Kyrgios gets a game penalty and then walks off court, handing Casper Ruud a place in the last 16#ibi19 pic.twitter.com/T4jhvbV1RN — Tennis TV (@TennisTV) 16 mei 2019

Ruud treft in de achtste finales Juan-Martin Del Potro (ATP 9). De Argentijn maakte in de tweede ronde een einde aan het toernooi van David Goffin (ATP 23).