'Grote kans dat er nog nieuwe patiënten met legionellabesmetting bijkomen'

Er werd donderdag een nieuwe patiënt opgenomen in het ziekenhuis met legionellabesmetting. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. De symptomen van de patiënt wijzen erop dat de bron van de besmetting meerdere dagen actief was. 'Maar de kans op besmetting blijft klein', zegt woordvoerder van Agentschap Zorg en Gezondheid Joris Moonens.

De nieuwe patiënt werd in de loop van de nacht binnengebracht in het Jan Palfijnziekenhuis, maar is niet zwaar ziek. De persoon kreeg de eerste symptomen op 13 mei. Dat is een recentere datum dan tot nu toe geweten was, andere patiënten kregen de eerste klachten op 10 mei. Daardoor is zeker dat de bron meerdere dagen actief was. Volgens het Agentschap is de kans daardoor groot dat er nog patiënten zullen bijkomen. Omdat legionella een incubatieperiode heeft van maximaal 19 dagen, kan het zijn dat besmette mensen voorlopig nog geen klachten hebben.

Het is niet duidelijk of de bron vandaag nog steeds actief is. Moonens benadrukt dat de kans op besmetting echter klein blijft. 'Ik besef dat de perceptie anders is, maar toch is de kans om besmet te geraken klein.'

Zone

De nieuwe patiënt is iemand die zich vaak door de Gentse kanaalzone beweegt voor het werk. Dat is voor de onderzoekers nogmaals een sterke aanwijzing dat de besmetting zich in die zone bevindt. 'We blijven zoeken naar de bron van besmetting in de zuidelijke kanaalzone', zegt Moonens.

De onderzoekers hebben al stalen genomen bij 19 bedrijven, die volgens het Agentschap 'de grootste kanshebbers' zijn om de bron van de besmetting te zijn omwille van hun koeltorens. Nadien werden de installaties gedesinfecteerd. 'Het is niet zeker dat één van die bedrijven de bron is. Maar mocht het zo zijn, is de infectie intussen stopgezet', zegt Moonens.

Nu gaat de zoektocht verder bij negen andere bedrijven. Ook daar worden stalen afgenomen en wordt een desinfectie doorgevoerd. 'Maar dat is geen garantie dat de bron niet meer actief is.'

Het kerngebied wordt ook dieper onderzocht. Met hulp van het Vito (Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek) worden luchtfoto's bekeken om andere koeltorens of installaties te detecteren die mogelijk de besmettingshaard kunnen zijn. De kans is echter ook groot dat de bron nooit gevonden wordt. Volgens Moonens vindt men slechts in twee procent van de legionellabesmettingen de bron.

Twee dodelijke slachtoffers

De eerste patiënt werd op 29 april opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn nu 18 mensen besmet met legionella. Er vielen twee dodelijke slachtoffers, maandag 13 mei en woensdag 15 mei. Het parket van Oost-Vlaanderen start een eigen onderzoek na het overlijden van de twee patiënten. 'We willen op de hoogte gebracht worden van de resultaten van het onderzoek naar de bron en nagaan of er eventueel strafbare feiten gebeurd zijn', zegt parketwoordvoerster Annelies Verstraete. De gemeente Evergem en de stad Gent gaan zich burgerlijke partij stellen in het onderzoek, zegt burgemeester van Evergem Joeri De Maertelaere.

Een negenkoppig team, aangevuld met een boel staalnemers en laboratoriummedewerkers, houdt een race tegen de klok om zo snel mogelijk de bron van de besmetting op te sporen én te vernietigen. Ten vroegste midden volgende week zou dat iets kunnen opleveren.