TV-TIPS. Wat weet u nog over de oorlog in Korea?

Leer vanavond bij over de oorlog in Korea, over violisten, of over Zinzen en Van Cauwelaert.

1 ITZHAK

NPO 2 23.00-0.00 uur

Terwijl in de Koningin Elisabethwedstrijd de volgende generatie vioolvirtuozen aan het studeren is, brengt NPO dit mooie portret van een der beste en sympathiekste nog levende violisten: zestienvoudig Grammy-winnaar Itzhak Perlman. Hij werd geboren op het eind van de Tweede Wereldoorlog, en was dus vijf jaar oud toen de Koreaanse oorlog uitbrak.

2 THE KOREAN WAR

Canvas 22.15-23.10 uur

Tweedelige, erg exhaustieve documentaire over de Koreaanse Oorlog (1950-1953), een conflict dat in de vergetelheid dreigt te raken, hoewel het de geschiedenis van de 20ste eeuw heeft bepaald. Is bij deze rechtgezet.

3 ZINZEN EN VAN CAUWELAERT BIJ IVAN

Canvas 23.10-23.45 uur

Sommige mensen doen lacherig over dit programma, vanwege de leeftijd van het panel. Wij niet. Zeker vandaag niet, op de verjaardag van een van de panelleden. We verklappen niet over wie het gaat, we geven alleen deze tip: hij was dertien toen de Koreaanse Oorlog begon. ‘k Ga het zeggen, Walter: proficiat!