Ook burgemeester van New York wil president worden

De 58-jarige Bill de Blasio wil voor de Democraten presidentskandidaat worden. Dat heeft hij donderdag aangekondigd in een video. Hij is zeker niet alleen, er zijn al een twintigtal Democraten kandidaat om het volgend jaar op te nemen tegen Donald Trump.

De grootste favoriet bij de Democraten is voorlopig centrumkandidaat Joe Biden, die onder Barack Obama vicepresident was. de Blasio bevindt zich eerder aan de linkerkant van het politieke spectrum.

‘Er is genoeg geld in de wereld’, zegt de Blasio in de video. ‘Er is genoeg geld in dit land. Het is enkel in verkeerde handen.’ Hij sluit af door te zeggen dat ‘het tijd is dat werkmensen eerst geplaatst worden’.

Persbureau AP wijst erop dat hij voor zijn kandidatuur in New York geen meerderheid achter zich heeft. Een recente poll wees erop dat drie kwart van de New Yorkers vinden dat hij zich geen kandidaat moet stellen.

De Blasio is burgemeester van New York sinds 2014. Het leek er even op dat hij een leidende stem zou worden in de linkse vleugel van zijn partij, maar het enthousiasme voor de Blasio keerde al snel. In 2017 werd hij opnieuw verkozen, maar in 2021 mag hij zich geen kandidaat meer stellen.

‘De Democraten krijgen er nog een mooie bij om zich bij hun groep te voegen’, tweette de Republikeinse president Donald Trump donderdag, eraan toevoegend dat de Blasio geldt als de ‘slechtste burgemeester ter wereld’. Hij is een ‘LACHERTJE, maar als je graag hoge taksen en misdaad wil, is hij je man. NEW YORK HAAT HEM!’.