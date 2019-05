Dat ook Groen in haar programma pleit voor het onderscheppen en terugsturen van vluchtelingenbootjes leidt tot verwarring. Want waren ze niet rabiaat tegen pushbacks?

‘Ook Groen wil pushbacks migranten in bootjes’, zo kopt De Tijd vandaag fors op de voorpagina. Aanleiding is het pleidooi van Groen-lijsttrekker Wouter De Vriendt in een opiniestuk op Knack ...