Arsenal noemt keuze voor Bakoe als locatie voor Europa League-finale “onaanvaardbaar”

Arsenal begrijpt niet waarom de finale van de Europa League tegen Chelsea in het Azerbeidzjaanse Bakoe wordt gespeeld. Op hun website hekelen de Gunners donderdag de keuze van de Europese voetbalbond en noemen die “onaanvaardbaar”.

Arsenal zegt heel wat opmerkingen te krijgen van fans die klagen over tickets en logistieke problemen.

Beide Londense teams kregen slechts 6.000 kaartjes voor de wedstrijd op 29 mei in het Olympisch Stadion, waar 68.000 toeschouwers binnen kunnen. Zij die toch een ticket konden bemachtigen, moeten wel een reis van zo’n 4.000 km afleggen. Die verre verplaatsing bezorgt heel wat supporters kopbrekens.

“De tijd zal uitwijzen of het überhaupt mogelijk zal zijn dat 6.000 Arsenalfans de match bijwonen, gezien de uitzonderlijke uitdagingen waar ze met deze reis voor staan”, zegt Arsenal in een mededeling op zijn website. “We hebben 45.000 seizoenskaarthouders. Het is niet correct dat zovelen onder hen dit moeten missen omdat de UEFA een locatie koos die zo moeilijk bereikbaar is. We vragen de UEFA met aandrang dat bij volgende keuzes voor finalelocaties rekening wordt gehouden met de verplaatsingen die supporters moeten maken. Want wat dit seizoen is gebeurd, is onaanvaardbaar en niet voor herhaling vatbaar.”

Bakoe werd in september 2017 door het Uitvoerend Comité van de UEFA gekozen boven Sevilla en Istanboel.