Vrijheidsbeeld opent eigen museum

Vandaag opent in New York een gloednieuw Statue of Liberty Museum. Het ontwerp is van het New Yorkse bureau FXCollaborative.

Jaarlijks brengen zo’n 4,5 miljoen toeristen een bezoekje aan Liberty ­Island en het Vrijheidsbeeld. Maar de toegang is beperkt en het parcours biedt geen educatieve onderdompeling in de geschiedenis en betekenis van het monument. Dat wil het Statue of Liberty Museum wel voor zijn rekening nemen. Het volledig beglaasde, stormbestendige paviljoen bevat drie museumzalen en een filmauditorium.

De bouw van het museum duurde drie jaar. Het paviljoen, met vanop het groendak een riante uitkijk op de skyline van Manhattan, kostte honderd miljoen dollar. Het ­bedrag werd volledig via sponsoring bijeengebracht.

Blik­vanger wordt de originele toorts. De Franse beeldhouwer Fréderic-Auguste Bartholdi had ze in 1874 voorzien van een vlam, samengesteld uit koperbladen die flikkerden in het daglicht. Zijn ontwerp werd daarna verschillende keren aangepast.

Het vrijheidsbeeld was een geschenk van Frankrijk voor de honderdste verjaardag van de Verenigde Staten.