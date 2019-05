Delvaux pakt uit met minitentoonstelling Magritte

Het Belgische luxelabel Delvaux heeft een nieuwe collectie uit, geïnspireerd op het werk van René Magritte. De boetiek in New York mag daarom uitpakken met vijf zeldzaam getoonde werken van de surrealist.

Om de vijftigste verjaardag te vieren van zijn bestseller Brillant bracht Delvaux in 2008 een bijzondere versie uit met de tekst ‘ceci n’est pas un Delvaux’, een knipoog naar Magrittes La trahison des images. Dankzij een samenwerking met de Stichting Magritte kregen ook enkele andere modellen in de jaren nadien een kunstige make-over, en het oeuvre van de Belgische surrealist is nog steeds niet uitgeput: Delvaux lanceert opnieuw een Magritte-collectie, deze keer ook met accessoires voor mannen.

Om die lancering luister bij te zetten, mag de Delvaux-boetiek op Fifth Avenue in New York tijdelijk vijf zeldzaam getoonde werken van Magritte presenteren aan zijn klanten. Het gaat om L’océan uit 1937, Le bain de cristal uit 1946, Le trahison des images (ceci continue de ne pas être une pipe) uit 1952, Le bouquet tout fait uit 1956 en Le tombeau des lutteurs uit 1960. De werken blijven nog tot 24 mei in de boetiek hangen.