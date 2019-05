Dwangsom van 5.000 euro per dag als Albert geen DNA afstaat aan Delphine Boël

Als koning Albert II weigert een DNA-staal af te staan aan Delphine Boël voor een vaderschapstest, moet hij haar 5.000 euro per dag betalen. Dat heeft het hof van beroep beslist, zo meldt de Franstalige zender RTBF. De advocaat van Boël, Marc Uyttendael, bevestigt dat aan onze redactie.

Delphine Boël trok in februari naar de rechtbank om de dwangsom te eisen voor elke dag dat koning Albert weigert een DNA-staal af te nemen. Ze strijdt al langer om aan te tonen dat koning Albert II haar biologische vader is, en niet Jacques Boël. In oktober vorig jaar oordeelde het Brusselse hof van beroep dat Jacques Boël niet de wettelijke noch de biologische vader is van Delphine Boël. Het hof beval koning Albert II toen om binnen de drie maanden een DNA-test te ondergaan die uitsluitsel moest geven over het vaderschap.



Maar koning Albert II weigert DNA af te staan. 'Hij tekent beroep aan bij het Hof van Cassatie', zeiden Alain Berenboom en Guy Hiernaux, de advocaten van koning Albert II, toen. 'Z.M. koning Albert II zal zich niet aan een DNA-analyse onderwerpen zolang het Hof van Cassatie zijn arrest niet heeft gewezen. Volgens zijn raadgevingen werkt het cassatieberoep immers opschortend wat de DNA-test betreft.' De advocaten van Boël vroegen daarop een dwangsom om de zaken te bespoedigen.

Die is door het hof van beroep nu toegekend, bevestigt de advocaat van Boël, Marc Uyttendael. Het gaat om 5.000 euro per dag. Koning Albert II ontvangt een levenslange, jaarlijkse dotatie van 923.000 euro.