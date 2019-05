Roger Federer en Rafael Nadal nemen probleemloze start in Rome

Roger Federer (ATP 3) is goed begonnen aan het Masters 1.000 toernooi van Rome (5.207.405 euro). Hij versloeg donderdag in de tweede ronde de Portugees Joao Sousa (ATP 72) met 6-4 en 6-3.

In de achtste finales staat de twintigvoudig grandslamkampioen tegenover de Kroaat Borna Coric (ATP 15). Die match vindt al later op de dag plaats omdat het wedstrijdschema door de regen flink wat vertraging heeft opgelopen.

Vorige week maakte Federer na drie jaar zijn comeback op gravel. In Madrid verloor de Zwitser in de kwartfinales van Dominic Thiem nadat hij twee matchballen liet liggen.

Het toernooi van Rome staat (nog) niet op de indrukwekkende erelijst van de 37-jarige Federer. Wel was hij er vier keer verliezend finalist: in 2003, 2006, 2013 en 2015.

Rafael Nadal zet jacht op negende eindzege in met vlotte winst

Ook titelhouder Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich donderdag probleemloos geplaatst voor de achtste finales. De Spaanse gravelkoning haalde het in de tweede ronde met 6-0 en 6-1 van de Fransman Jérémy Chardy (ATP 42). Nadals volgende tegenstander wordt de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 18).

De bijna 33-jarige Nadal mikt op een negende eindzege in Rome. Hij won het prestigieuze graveltoernooi in de Italiaanse hoofdstad een eerste keer in 2005. Daarna volgden titels in 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 en 2018. Vorig jaar versloeg Nadal in de finale de Duitser Alexander Zverev.