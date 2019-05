Xtc, cocaïne en koers: voormalig profwielrenner Jack Bobridge bekent recreatief druggebruik tijdens carrière

De Australiër Jack Bobridge, drievoudig wereldkampioen op de piste, heeft tegenover het Australisch gerecht bekend tijdens zijn carrière op recreatieve basis drugs te hebben gebruikt. Dat bracht Cyclingnews donderdag naar buiten. Bobridge moest voor het gerecht verschijnen omdat hij ervan verdacht wordt in xtc te hebben gehandeld, een aanklacht die hij formeel ontkent.

De momenteel 29-jarige Bobridge zei de drugs - xtc en cocaïne - te hebben genomen met twee ploegmakkers, terwijl hij op de weg reed in Europa tussen 2010 en 2016. De Australiër vertelde aan het gerecht de namen van de twee betrokken renners, maar die werden niet naar buiten gebracht.

Bobridge zei dat het trio de drugs namen in de voorbereiding op wegwedstrijden, wetende dat de stof op de wedstrijddag uit hun systeem zou zijn. Hij ontkende wel te hebben gebruikt voor of tijdens de Olympische Spelen van Peking (2008), Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016), waaraan hij telkens deelnam.

Bestrijden van pijn

De Australiër gaf aan dat hij de drugs toegestopt kreeg van fans. De drugs hielpen hem met het bestrijden van de pijn die hij ondervond van artritis, een ziekte die op negentienjarige leeftijd bij hem werd vastgesteld. De enige legitieme medicijnen tegen artritis, die niet op de dopinglijst stonden, gaven hem immers last van chronische vermoeidheid. Artritis was ook de reden dat Bobridge in 2016 een punt achter zijn wielercarrière zette.

Zwart gat na carrière

Na het stopzetten van zijn loopbaan viel Bobridge naar eigen zeggen in een zwart gat en liep zijn huwelijk op de klippen. In 2017 werd hij een eerste keer gearresteerd door de Australische politie. Hij werd beschuldigd van de verkoop van “grote hoeveelheden” xtc (MDMA). Indien hij schuldig wordt bevonden, wacht hem een gevangenisstraf.

Jack Bobridge reed tussen 2010 en 2016 voor diverse WorldTour-teams als Garmin-Cervélo (2010-2011), Orica-GreenEdge (2012), Belkin (2013-2014) en Trek-Segafredo (2016). Op zijn palmares staan etappezeges in de Eneco Tour (2010) en Tour Down Under (2015) en twee Australische titels op de weg (2011 en 2016). Op de piste veroverde hij drie wereldtitels, twee in de ploegenachtervolging (2010 en 2011) en eentje in de individuele achtervolging (2011). Op zowel de Spelen van Londen als die van Rio behaalde hij zilver in de ploegenachtervolging.