Er is een nieuwe patiënt opgenomen in het ziekenhuis met legionellabesmetting. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Er vielen al twee doden.

Omdat er woensdag er geen enkele nieuwe patiënt was opgenomen, in tegenstelling tot dinsdag, sprak het agentschap van ‘goed nieuws’. Er was hoop dat de bron van besmetting verdwenen was. Maar donderdag is toch opnieuw een patiënt opgenomen in het ziekenhuis.

‘Wij zijn volop bezig meer informatie te verzamelen over deze nieuwe patiënt en wat dit betekent voor de uitbraak in zijn geheel’, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap. Vanmiddag organiseert Moonens samen met het gemeentebestuur een persconferentie in Evergem, om pers en inwoners van de gemeente verder te informeren.

De eerste patiënt werd op 29 april opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn nu 18 mensen besmet met legionella. Er vielen twee dodelijke slachtoffers, maandag 13 mei en woensdag 15 mei.

Een negenkoppig team, aangevuld met een boel staalnemers en laboratoriummedewerkers, houdt een race tegen de klok om zo snel mogelijk de bron van de besmetting op te sporen én te vernietigen. Ten vroegste midden volgende week zou dat iets kunnen opleveren. De kans is echter ook groot dat de bron nooit gevonden wordt. Volgens Moonens vindt men slechts in twee procent van de legionellabesmettingen de bron.