Fernando Alonso start volgende week zondag voor de tweede keer aan de 500 Miles van Indianapolis. Zijn voorbereiding verloopt vooralsnog echter zeer chaotisch. Na een elektrisch probleem dinsdag ging de 37-jarige Spanjaard woensdag tijdens de tweede vrije training van het parcours af. Alonso beschadigde zijn voertuig zwaar, maar kwam zelf ongedeerd uit het wrak.

De dubbele wereldkampioen in de Formule 1 verloor in de derde bocht van het circuit de controle over zijn voertuig en ramde tot drie maal toe een veiligheidsmuur, alvorens tot stilstand te komen.

Alonso werd voor onderzoeken naar het ziekenhuis gebracht, maar bleek ongedeerd. Zijn McLaren was wel zwaar toegetakeld. De Spanjaard zal waarschijnlijk zaterdag en zondag aan de kwalificaties moeten deelnemen met zijn reservevoertuig.

Alonso kon zo maar 46 ronden rijden. Hij klokte de 29e tijd, in een chrono van 39.9231. De Amerikaan Josef Newgarden (Penske) was de snelste in 39.3260.

Ook de eerste trainingsdag dinsdag was al geen succes geweest voor Alonso. De Spanjaard kon toen slechts vijftig ronden afwerken door een elektrisch probleem. Daardoor kon de motor niet zijn volledige kracht ontplooien.

Vorig jaar moest Alonso in de 500 Miles van Indianapolis opgeven op een twintigtal ronden van het einde door een kapotte motor. De Spanjaard hoopt volgende week zondag de tweede piloot te worden - na de Brit Graham Hill - om de Triple Crown in de autosport te veroveren. Daarvoor heeft hij enkel nog de zege in Indianapolis nodig, na eerdere successen in de Grote Prijs Formule 1 van Monaco en de 24 Uur van Le Mans.