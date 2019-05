Naomi Osaka mist start niet in Rome

Naomi Osaka heeft zich donderdag geplaatst voor de achtste finales van het WTA Premiertoernooi in Rome (3.452.538 dollar). Het nummer 1 van de wereld versloeg op het gravel in de Italiaanse hoofdstad de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA 33) met twee keer 6-3.

Haar tegenstander in de derde ronde wordt de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 29) of de Duitse Julia Goerges (WTA 18). Ook die partij wordt donderdag gespeeld omdat het wedstrijdschema door de regen heel wat vertraging heeft opgelopen.

Osaka neemt voor de derde keer deel aan het Internazionali BNL d’Italia. Bij haar debuut in 2017 ging ze eruit in de eerste ronde, vorig jaar in de tweede.