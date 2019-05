Hilaire Van Der Schueren duimt na zware val voor Tourdeelname van Offredo: “Hij is een enorme doorbijter”

Eén van de vele slachtoffers na de massale valpartij tijdens de tweede etappe van de Vierdaagse van Duinkerke, Yoann Offredo, is ondertussen huiswaarts gekeerd. De Fransman van Wanty-Groupe Gobert laat zich vandaag/donderdag of vrijdag nog eens medisch checken in het ziekenhuis. Hij liep bij zijn val zware blessures op aan de rechterarm en -knie.

“Yoann Offredo is woensdagnacht nog in het rennershotel gebleven. Hij werd woensdagavond gehecht aan de elleboog maar er zou geen breuk aan dat gewricht zijn”, stelt sportdirecteur Hilaire Van Der Schueren. “Hij is nu huiswaarts om daar verder te recupereren. Yoann staat nog steeds op mijn longlist voor de Tour de France. Hij is een enorme doorbijter. Zijn volgende wedstrijd is de Ronde van Luxemburg. Daarna staat een hoogtestage op zijn programma. Ik hoop dat hij Luxemburg haalt. Anders moeten we zijn programma bijschaven om hem alsnog startklaar te krijgen voor de Tour de France.”

#4JDD @OffredoYoann was involved in a crash during the second stage in the @4JDDunkerque . He has no fractures, but several bruises and wounds at his right body half. Stitches were necessary at his right elbow. The French needs to stay one week off the bike.#TeamWGG pic.twitter.com/cXCzWfVwEA — Wanty-Gobert Cycling Team (@TeamWantyGobert) 15 mei 2019

De voorbije twee edities was de 32-jarige Fransman er steeds bij in La Grande Boucle.

Numeriek in de minderheid in Duinkerke

In de Vierdaagse van Duinkerke moet Wanty-Groupe Gobert het dus met nog slechts zes renners stellen. “Ik heb hier onder andere Timothy Dupont, Frederik Backaert, Pieter Van Speybrouck en Aimé De Gendt aan boord. Allen kunnen goed uit de voeten op de Mont Cassel. Met Tom Devriendt hebben we de drager van de bolletjestrui. Laatstgenoemde mag zijn kans gaan om dat shirt wat langer te behouden”, vervolgt Hilaire Van Der Schueren. “We zijn door het uitvallen van Yoann Offredo numeriek in de minderheid, maar ik denk dat een goed eindklassement er zeker in zit.”