Mathot verdacht van witwasoperatie bij aankoop villa in Thailand

Alain Mathot, kamerlid voor de PS, wordt na een eerdere veroordeling voor corruptie nu ook verdacht van een witwasoperatie bij de aankoop van een villa in Thailand. Dat schrijven Apache en Le Vif/L’Express.

In aanwezigheid van parlementsvoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) heeft volgens Apache in januari een huiszoeking plaatsgevonden bij Mathot. Het gerechtelijk onderzoek startte eind 2017. Bij die huiszoeking is vastgesteld dat Mathot drie jaar geleden een villa van 475.000 euro kocht in Thailand.

Het Luiks parket-generaal onderzoekt nu waar Mathot het geld vandaan haalde om die villa te kopen. Apache meldt dat Mathot via verschillende tussenliggende vennootschappen een lening van 200.000 euro door de Antwerpse vastgoedspecialist, Erik Van der Paal, vroeger werkzaam bij projectontwikkelaar Land Invest Group. Het gerecht zou vermoedens hebben dat de rest van het geld van een witwasoperatie komt.

Vorig jaar werd Mathot door de correctionele rechtbank in Luik veroordeeld voor corruptie bij de aanbesteding voor de bouw van de verbrandingsoven in Herstal. Hij kreeg 700.000 euro toegestopt. Niet lang na die veroordeling kondigde Mathot - een stemmenkanon - aan dat hij niet aan de gemeenteraadsverkiezingen en ook niet aan de parlementsverkiezingen zou meedoen.