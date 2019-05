De socialisten knokken bergop voor wat ze waard zijn. Jarenlang leken ze het kneusje van de Wetstraat, alles was de schuld van de sossen. Is er stilaan beterschap op komst? Volgens senior writer Bart Brinckman is het overleven of ten ondergaan voor voorzitter John Crombez.

En wat te denken van Groen? Met de klimaatwind in de rug is het nu of nooit voor de ecologisten. Maar volgens politiek journalist Christof Vanschoubroek kan het wel degelijk nog mislopen voor de partij.