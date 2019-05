Geen minderjarige modellen meer bij Gucci en Yves Saint Laurent

Het moederbedrijf van modehuizen Gucci, Yves Saint Laurent en Alexander McQueen zal vanaf volgend jaar enkel nog modellen inhuren die hun achttiende verjaardag al hebben gevierd.

Kate Moss, Naomi Campbell, Gisele Bündchen, Karlie Kloss en recenter nog Kaia Gerber: menig topmodel zet haar eerste stappen op de catwalk nog voor ze oud genoeg is om te mogen stemmen. Daar komt binnenkort waarschijnlijk verandering in.

Het Franse luxeconcern Kering - eigenaar van modehuizen Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta en Alexander McQueen - kondigde woensdag aan dat ze vanaf volgend jaar enkel nog meerderjarige modellen zullen inhuren voor campagnes en catwalkshows waar collecties voor volwassenen worden voorgesteld. Voor kindercollecties geldt die maatregel dus niet.

Bij Kering menen ze dat hun verantwoordelijkheid moeten nemen ‘om de best mogelijke werkpraktijken in de luxesector te creëren’. Meerderjarige modellen hebben meer maturiteit om het werkritme en vereisten de baas te kunnen, klinkt het nog. ‘We hopen dat anderen ons zullen volgen’, aldus Kering-topman François-Henri Pinault.

Het is een nieuwe verschuiving van de leeftijdsgrens: twee jaar geleden ondertekende Kering, samen met rivaal LVMH, nog een charter met de belofte om geen modellen jonger dan zestien jaar in te huren. In dat charter stond ook dat te magere modellen zouden geband worden.

Niet de eerste

Maar Kering is niet de eerste grote speler in de modewereld die belooft enkel nog met meerderjarige modellen te werken. Vogue-uitgever Condé Nast verkondigde vorig jaar, in de nasleep van #metoo-onthullingen, dat minderjarigen enkel nog zullen opduiken in hun fotoshoot wanneer ze zelf het onderwerp zijn van een artikel, bijvoorbeeld bij een interview met een jonge filmster.

Die beslissing kwam er in het kader van een nieuwe gedragscode, die modellen beter zou moeten beschermen tegen seksuele intimidatie.

Het CFDA, de bond van Amerikaanse modeontwerpers, volgde die beslissing. ‘Jonge modellen zijn nog volop in ontwikkeling. Ze hebben vaak nog niet genoeg vertrouwen, kracht, ervaring en maturiteit om te kunnen omgaan met de druk van het modellenberoep.’