Erfgename Duitse koekjesgigant zegt sorry voor minimaliseren naziverleden

De fabrikant Bahlsen had onder Nazi-Duitsland een tweehonderdtal dwangarbeiders, voornamelijk vrouwen uit Oekraïne. Verena Bahlsen (26), dochter van eigenaar Werner Bahlsen, flapte er dinsdag uit dat het bedrijf ‘niets verkeerds had gedaan’ tijdens de Tweede Wereldoorlog. Woensdag slikt ze die woorden terug in.

‘We betaalden dwangarbeiders en Duitse werknemers gelijk’, beweerde ze aan de Duitse krant Bild. 'We behandelden ze goed.' Ze voegde eraan toe dat het bedrijf zich over niets schuldig moest voelen.

Haar opmerking maakte hevige reacties los op sociale media, waaronder oproepen tot een boycot. Sommige tweets legden de link tussen Bahlsen en de extreemrechtse partij AfD, waarvan sommige partijleden worden beschuldigd van het minimaliseren van nazimisdrijven. Het bedrijf zelf distantieerde zich van haar uitspraken.

‘Het is nooit mijn bedoeling geweest om het nationaalsocialisme of de gevolgen daarvan te relativeren. Ik wil me van harte excuseren naar iedereen die ik hierdoor heb gekwetst’, verklaart de twintiger.

In 2000-2001 – Verena was toen nog geen acht jaar oud – schonk het bedrijf nog 750.000 euro aan een Duitse stichting die het leed van de twintig miljoen dwangarbeiders uit de Tweede Wereldoorlog moet compenseren.

Verena is naar eigen zeggen ‘voor een vierde aandeelhouder van Bahlsen’, en steekt dat niet onder stoelen of banken. In april zei ze op een conferentie dat ze een kapitalist is en met haar kapitaal ‘een jacht en zulke dingen wil kopen’, wat voor ophef zorgde. Haar consumptiedrang valt niet in de smaak bij de Duitse bevolking, die haar meer en meer als een verwend nest ziet.

‘Wie zo’n gigantisch kapitaal erft, erft ook de verantwoordelijkheid’, stelde Lars Klingbeil, secretaris-generaal van de centrumlinkse partij SPD in Bild.