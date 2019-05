'Code rood': deze onderzoekers kloppen overuren om oorzaak legionellabesmetting te vinden

Achttien besmettingen en al twee dodelijke slachtoffers. Sinds de legionella-uitbraak in Evergem is 'code rood' van kracht bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG). Een negenkoppig team, aangevuld met een boel staalnemers en laboratoriummedewerkers, houdt een race tegen de klok om zo snel mogelijk de bron van de besmetting op te sporen én te vernietigen.

