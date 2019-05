Bij Skeyes hebben de luchtverkeersleiders hun taken hervat. Het vliegverkeer komt terug op gang, maar vertragingen blijven mogelijk.

Na de actie van luchtverkeersleiders vanochtend bij Skeyes wordt het werk sinds 13 uur opnieuw hervat. De eerste vluchten zijn intussen de lucht in. De woordvoerder van Skeyes, Dominique Dehaene, bevestigt dat de operaties zijn hernomen. Hij stelde wel dat er vertragingen mogelijk blijven omdat een hele achterstand van vluchten moet worden ingehaald.

Over de toestand van het sociaal conflict kon hij nog geen duiding verschaffen. Luchtverkeersleiders stelden eerder dat ze enkel opnieuw aan het werk zouden gaan indien de vanochtend afgelaste informatievergaderingen over het sociaal akkoord bij Skeyes, dat intern fel gecontesteerd is, toch zouden doorgaan. Om 11 uur was daarover een vergadering van de directie met de vakbonden. Of aan die voorwaarde tegemoet werd gekomen kon de woordvoerder niet bevestigen.

Vorige week vrijdag werd binnen het paritair comité een akkoord gesloten dat het aanslepende sociaal conflict moest beëindigen. Eén vakbond, ACOD, ging toen akkoord. De twee andere vakbonden, het VSOA, en het bij de luchtverkeersleiders sterke ACV, gingen niet akkoord. Maar door de handtekening van ACOD werd het akkkoord toch bindend.

Waarom ging het luchtruim vanochtend dicht?

Vanochtend werd bij de luchtverkeersleider een ‘notice to airmen’ (NOTAM) gepubliceerd. Dat is een bericht dat kritische informatie bevat over het luchtruim, opgesteld door de diensdoende luchtverkeersleiders. De NOTAM stelde dat het luchtverkeer boven België zou worden onderbroken. De luchtverkeersleiders wilden de infosessies bijwonen.

‘Wij hebben dan besloten om de sessies van vandaag op te schorten’, zei Dominique Dehaene, woordvoerder van Skeyes vanmorgen. ‘Maar blijkbaar gaan de acties gewoon verder.’ Directie en vakbonden wezen met de beschuldigende vinger naar elkaar. ‘De directie organiseert acties op een piekmoment van het luchtverkeer, en schrapt ze dan op de ochtend zelf’, stelde ACV-vakbondsman Kurt Callaerts op de VRT Radio. ‘Ze merkten dat te veel mensen aanwezig zouden zijn om hun mening te verkondigen, en schrapten de sessie dan maar. Lijkt me logisch dat er dan reactie komt.’

Nochtans werden de luchtverkeersleiders in een interne mail, die De Standaard kon inkijken, uitgenodigd voor ‘doorlopende sessies van 10 tot 13 uur en van 16 tot 19 uur.’ ‘Zodat iedereen in functie van zijn werkschema kon komen’, zei Dehaene nog. Volgens hem is de uitleg van Callaerts, dat iedereen op één druk moment moest komen en daardoor het luchtruim dicht moest, vals.

‘Dit gaat over onze toekomst’

Maar volgens de luchtverkeersleider aan de poort klonk dat in een eerdere uitnodiging anders. ‘Aanvankelijk hadden ze het over 1 sessie om 10 uur’, zegt hij. ‘Toen merkten ze dat het niet goed zou komen, en hebben ze gisterenavond een tweede mail gestuurd.’

Volgens de directie van Skeyes werden de infovergaderingen misbruikt om actie te voeren, en werden de sessies geannuleerd in de hoop het luchtverkeer terug op gang te trekken. Volgens de vakbonden is het omgekeerd, en leidde net het schrappen van die infosessies tot de acties. Ze wilden enkel terug aan het werk gaan indien de infosessies worden hervat.

Wilde staking

Dehaene spreekt van een wilde staking. Dat er al wekenlang een stakingsaanzegging loopt, verandert daar volgens hem niets aan. ‘Dit was niet op voorhand aangekondigd.’ Bij de actievoerders klinkt dat anders. ‘Volgens de statuten is een staking legitiem als ze binnen de 24 uur door de vakbond wordt erkend, en ACV en VSOA hebben al aangegeven dat te zullen doen’, klinkt het.

Vakbonden en luchtverkeersleiders zaten sinds 11 uur samen om uit de impasse te geraken. Om 13 uur kwam dan het bericht dat het luchtruim weer open was.

Brussels Airlines is het beu

Brussels Airlines laat ondertussen weten dat het al voor minstens 4 miljoen euro schade leed door de acties bij Skeyes. De luchtvaartmaatschappij stelt het bedrijf nu aansprakelijk voor die schade en bekijkt 'mogelijke gerechtelijke stappen om haar toekomstige belangen en die van haar passagiers te vrijwaren'.