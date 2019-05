Christian Horner, de teambaas van het Red Bull F1-team, meent dat het F1-kampioenschap er na slechts vijf races voor de concurrentie van Mercedes al zo goed als op zit. Horner meent dan ook dat de dominantie van Mercedes zo groot is dat we eigenlijk nu al van een Mercedes-kampioenschap kunnen spreken.

"Ik denk dat het duidelijk een Mercedes-kampioenschap is, na vijf races zijn ze slechts drie punten verwijderd van het maximum aantal punten," blikt Christian Horner terug op de eerste vijf races van het seizoen.

"Het is nog steeds een erg lang jaar en we moeten alles race per race nemen. Ze waren de voorbije races zeer dominant. Ze zijn altijd sterk in Barcelona maar hun dubbeloverwinning was zeer dominant."

Door de vijf dubbeloverwinningen op rij wordt er druk gespeculeerd over Mercedes al de 21 races van het seizoen zal kunnen winnen. De teambaas van het Red Bull F1-team gelooft daar ondanks de dominantie van de voorbije races niet in.

"Ik betwijfel het," aldus Horner. "21 races om 21 overwinningen te behalen, je kan nooit nooit zeggen maar het zou echt ongelooflijk zijn."

"Iedereen kan verslagen worden, Formule 1 draait rond teamwerk, het zijn de grootste teams in de wereld."

"Mercedes bevindt zich momenteel op een ongelooflijk goede golf maar niets blijft duren en het is aan ons om er voor te zorgen dat we over de tools beschikken die ons in staat stellen om de komende jaren de strijd aan te gaan."

