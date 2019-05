De optimisten van Open VLD surfen al een tijdje op een blauwe golf, zoals ze die zelf noemen. De strategie van voorzitster Gwendolyn Rutten om powervrouwen naar voren te schuiven, loont. Geraakt Rutten straks zelf in de Zestien? Een analyse van politiek journaliste Marjan Justaert.

Wat mogen we verwachten van N-VA? De partij schuift heel nadrukkelijk Bart De Wever en Jan Jambon naar voren. Waarom brengen ze hun grote kanonnen eindelijk aan het front? Volgens politiek journalist Matthias Verbergt is de kans reëel dat we voor het eerst in 15 jaar geen triomferende De Wever zien op verkiezingsavond.

En wat te denken van Groen, stuwen de klimaatmarsen hen naar ongekende hoogte? In de video hieronder vertelt Wetstraatredacteur Christof Vanschoubroek waarom het nu of nooit is voor Groen.

Sinds de eerste versie van de video over Open VLD bovenaan dit artikel zei Gwendolyn Rutten dat ze kandidaat-premier was. De video werd in die zin aangepast.