Opnieuw deelnemen aan de macht, na zestien jaar oppositie. Daar draaien deze verkiezingen voor Groen om. Met de klimaatwind in de rug is het nu of nooit voor de ecologisten. Al heeft Groen volgens politiek journalist Christof Vanschoubroek meer kans om in een federale dan een Vlaamse regering terecht te komen.

En wat mogen we verwachten van N-VA? De partij schuift heel nadrukkelijk Bart De Wever en Jan Jambon naar voren. Waarom brengen ze hun grote kanonnen eindelijk aan het front? Volgens politiek journalist Matthias Verbergt is de kans reëel dat we voor het eerst in 15 jaar geen triomferende De Wever zien op verkiezingsavond.