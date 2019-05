Na een jarenlange rol als schaduwpremier op het Antwerpse Schoon Verdiep, treedt Bart De Wever nu vol in het licht als kandidaat-minister-president van Vlaanderen. Het toont hoe zijn N-VA alle zeilen moet bijzetten voor deze toekomstbepalende verkiezingen. Volgens politiek journalist Matthias Verbergt is de kans reëel dat we op de avond van de verkiezingen voor het eerst in vijftien jaar geen triomferende De Wever te zien krijgen. Bekijk zijn analyse hierboven.

En wat te denken van Groen, stuwen de klimaatmarsen hen naar ongekende hoogte? In de video hieronder vertelt Wetstraatredacteur Christof Vanschoubroek waarom het nu of nooit is voor Groen.