Hamilton snelste tijdens laatste oefensessie, Ferrari achtervolgt

Ook tijdens de laatste oefensessie voor de GP van Australiê heeft Lewis Hamilton de snelste tijd gereden. De Brit was meer dan twee tienden sneller dan Sebastian Vettel in de Ferrari.

Stormt Lewis Hamilton probleemloos richting de polepositie voor de GP van Australië, de eerste race van het nieuwe F1-seizoen? Als we afgaan op de drie oefensessies die tot dusver werden verreden dan moeten we daar 'ja' op antwoorden.

Tijdens alledrie de sessie reed Hamilton immers de snelste tijd, maar een kwalificatie blijft een kwalificatie en het zou de eerste keer niet zijn dat een rijder tijdens drie oefensessies de snelste tijd rijdt en toch de polepositie niet verovert.

