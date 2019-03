Thorgan Hazard deelt assist uit in Duitsland en Adnan Januzaj scoort in Spanje, maar geen van beiden kan winnen

Borussia Mönchengladbach heeft vrijdag 1-1 gelijkgespeeld tegen Freiburg op de 26e speeldag van de Duitse Bundesliga. Rode Duivel Thorgan Hazard leverde een assist af.

Vincenzo Grifo bracht Freiburg na tien minuten op voorsprong, maar zes minuten later liep Hazard zich goed vrij op rechts. Hij kreeg de bal, sneed naar binnen en bediende Alassane Plea voor de 1-1.

GOAL | Plea scoort op assist van Thorgan Hazard. De VAR moet het doelpunt eerst herbekijken, maar ze kunnen alsnog juichen! đŸ€™



1ïžâƒŁ-1ïžâƒŁ #BMGSCF đŸ‡©đŸ‡Ș pic.twitter.com/siiMVNCSbQ — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 15 maart 2019

Nadien werd er niet meer gescoord in een thuiswedstrijd die Hazard en co beter hadden gewonnen om hun positie in het klassement te vrijwaren. Mönchengladbach schuift voorlopig wel op naar de derde plaats, maar Leipzig staat op één punt en gaat zaterdag nog op bezoek bij Schalke 04. Freiburg is elfde.

Adnan Januzaj helpt Sociedad aan puntje

In Spanje speelde Real Sociedad 1-1 gelijk tegen Levante op de 28e speeldag in de Spaanse Primera Division. Adnan Januzaj wist zich na 26 minuten vrij te lopen in het centrum en kon op aangeven van Theo Hernandez de 1-0 relatief makkelijk tegen de netten schuiven. Borja Mayoral (79.) maakte in het slot nog gelijk voor Levante. Sociedad blijft na het gelijkspel negende, Levante is vijftiende.

Foto: EPA-EFE

In de Franse Ligue 1 blijft Monaco op zijn elan doorgaan, het won nu zelfs in extremis bij nummer twee Rijsel met 0-1. Nacer Chadli bleef de hele wedstrijd op de bank, Carlos Vinicius (90.) zorgde op het nippertje voor het enige doelpunt. Monaco, dat al zeven wedstrijden op rij niet verloor, schuift op naar de zestiende plaats. Rijsel blijft tweede, op zeventien punten van leider PSG. .

In de Italiaanse Serie A ging Fiorentina met 2-1 onderuit bij Cagliari. Kevin Mirallas startte bij de bezoekers in de basis, maar werd al na 58 minuten naar de kant gehaald. Joao Pedro (52.) had tevoren Cagliari al op voorsprong gebracht, Ceppitelli (66.) breidde even later uit tot 2-0. Chiesa (88.) kon Fiorentina in het slot nog de aansluitingstreffer bezorgen, maar verder kwam het niet.