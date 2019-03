Schutter Christchurch heeft wapens legaal gekocht

De extreem-rechtse terrorist die opgepakt is na de dodelijke aanslagen op twee moskeeën in Christchurch had sinds 2017 een wapenvergunning. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern is van plan om de wetgeving in haar land aan te passen.

Dat heeft de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern zaterdag gemeld. Bij de terreuraanslagen kwamen 49 mensen om het leven. Nog 48 anderen raakten gewond, sommigen van hen zijn er erg aan toe.

De twintiger werd opgepakt met vijf wapens in zijn bezit, waaronder twee semi-automatische wapens die hij op een legale manier kon aankopen, zei Ardern.

‘Onze wapenwetten zullen veranderen, dat kan ik jullie garanderen’, aldus de premier, die toevoegde dat de autoriteiten zich zullen inspannen om de wapens van de man te traceren. De Australiër begon in december 2017 wapens aan te kopen.

De media wezen er eerder al op dat Nieuw-Zeeland een van de weinige landen is waar semi-automatische militaire wapens legaal kunnen aangekocht worden met een vergunning. Ex-premier Helen Clark riep eerder op de dag al op om de wapenwetgeving te verstrengen.

Rechtbank

De 28-jarige man moet zaterdag al voor het eerst verschijnen voor een lokale rechtbank. Die zal moeten oordelen over zijn verdere aanhouding.