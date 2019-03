“Onrechtmatig” en “onrechtvaardig”: Kenianen zijn boos omdat Diamond League 5.000 meter schrapt

Verschillende leden van de Keniaanse Atetiekfederatie hebben de beslissing van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) om de 5.000 meter vanaf 2020 te schrappen uit de Diamond League veroordeeld. Ze noemen de beslissing “onrechtmatig” en “onrechtvaardig”.

De 5.000 meter is net als andere lange afstanden al jaren het terrein van de Oost-Afrikanen, met de Kenianen voorop. “De beslissing is onrechtmatig en benadeelt de Afrikaanse landen”, zei Barnabas Korir, lid van de Keniaanse atletiekbond in een commentaar in de lokale krant Daily Nation. “De Confederatie van Afrikaanse Atletiekfederaties (CAA) moet ons beschermen tegen deze beslissing, die er duidelijk op gericht is de atletiek op ons continent dood te maken.”

Jackson Tuwei, voorzitter van de Keniaanse atletiekbond, sloeg in diezelfde krant een gelijkaardige toon aan. “De verandering is totaal onrechtvaardig voor onze atleten”, zei hij. Tuwei zal het probleem aankaarten op het congres van de CAA.

De IAAF voert vanaf 2020 enkele vernieuwingen door om de Diamond League aantrekkelijker te maken. Afstanden boven 3.000 meter schrappen is er één van, net als enkele meetings weren uit het circuit en het aantal finalewedstrijden herleiden van twee naar één.