De Amerikaanse president Donald Trump weigert de noodtoestand aan de Mexicaanse grens op te heffen. Hij stelt zijn veto tegen een beslissing van de Senaat, die gisteren had geoordeeld dat die beëindigd moest worden.

Het is voor het eerst dat Trump zijn veto stelt. De opdracht om de noodtoestand op te heffen was voor hem een persoonlijke nederlaag, omdat de Senaat gecontroleerd wordt door de Republikeinen. Door de steun van 12 dissidente stemmen in zijn partij was er toch een meerderheid voor het beëindigen van de noodsituatie.De president liet toen al meteen weten dat hij zijn veto zou stellen, wat nu dus ook gebeurd is.

'Het Congres heeft het recht om deze resolutie goed te keuren en ik heb de taak om mijn vetorecht te gebruiken', zei Trump in het Oval Office, eraan toevoegend dat hij 'zeer trots is om zijn veto te gebruiken'. 'Dit is wel degelijk een nationale noodsituatie', aldus Trump nog over de situatie aan de Mexicaanse grens, en hij nam het woord 'invasie' in de mond. Hij bedankte bovendien de 'geweldige, sterke' Republikeinen die tegen de resolutie hadden gestemd.

Trump liet de noodtoestand aan de Mexicaanse grens uitroepen om geld te kunnen vrijmaken voor de bouw van een muur aan de grens. Hij probeerde eerst geld vrij te maken via de begroting, maar de Democraten, die een meerderheid hebben in de Kamer, weigerden daarmee in te stemmen, wat tot een lange ‘shutdown’ heeft geleid. Daarop veranderde Trump van tactiek, en koos ervoor om via de noodtoestand middelen vrij te maken.