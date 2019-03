Schutter Christchurch verbleef tijd in Bulgarije

De Bulgaarse autoriteiten onderzoeken waarom de dader van de aanslag in Nieuw-Zeeland in november 2018 in Bulgarije verbleef. In zijn zelfverspreide manifest verwijs de schutter zelf naar de veldslagen die er tegen de Ottomanen plaatsvonden.

De 28-jarige extreemrechtse Australiër, die een bloedbad aanrichtte tijdens het vrijdaggebed in twee moskeeën in Christchurch, was ‘van 9 tot 15 november 2018’ in Bulgarije, zei procureur-generaal Sotir Tsatsarov.

Het onderzoek werd geopend om na te gaan of ‘zijn versie’, met name dat hij ‘historische sites wou ontdekken en de geschiedenis van de Balkanlanden wou bestuderen’, klopt, of dat hij andere redenen had, aldus de procureur op een persconferentie.

Volgens de eerste elementen van het onderzoek kwam de man op 9 november vanuit Dubai in Sofia aan, huurde hij op 10 november een auto en bezocht hij historische sites op tien plaatsen in Bulgarije. Hij vertrok op 15 november met het vliegtuig naar Boekarest, waar hij een auto huurde om naar Hongarije te gaan.

De Australiër was al eerder in de Balkan: van 28 tot 30 december 2016 maakte hij een busreis door Servië, Kroatië, Montenegro en Bosnië-Herzegovina.

Bulgarije zei dat het in dit onderzoek contact had met de autoriteiten van de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Australië, de Verenigde Arabische Emiraten, Servië en Montenegro.

Manifest

De hoofdverdachte van de aanslag van Christchurch verspreidde documenten waarin hij zegt dat de blanke Europese volkeren cultureel onder de voet gelopen worden door immigratie en dat hij daartegen vecht. Hij verwijst daarbij naar episodes uit de geschiedenis van de Balkan en veldslagen tegen de Ottomanen.