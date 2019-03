Hardrijder Vasil Kiryienka van Team Sky in behandeling voor hartafwijking

Vasil Kiryienka kwam dit seizoen nog niet in actie bij Team Sky. De 37-jarige Wit-Russische hardrijder staat aan de kant na een cardiale screening die een anomalie of hartafwijking vertoonde.

“Al onze renners hebben elk jaar een cardiale screening en bij ‘Kiry’ vonden we een anomalie die verder onderzoek vereiste”, aldus ploegdokter Iñigo Sarriegui. “Na tests ondergaat hij momenteel een behandeling en zal hij tot nader order aan de zijlijn blijven staan.”

Coach Xabier Artetxe voegde daaraan toe: “De artsen hebben ons benadrukt voorzichtig te zijn vooraleer hij weer in competitie kan treden. De artsen zorgen voor hem en volgen zijn resultaten op. We moeten ervoor zorgen dat hij weer 100% is voordat hij weer gaat koersen.”

Kiryienka werd in 2015 wereldkampioen tijdrijden.