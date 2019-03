Beloften van Club Brugge plaatsen zich voor achtste finales van prestigieuze Viareggio Cup

De beloften van Club Brugge hebben vrijdag op de derde (en laatste speeldag) van de groepsfase van de Viareggio Cup met 3-1 gewonnen van Ternana Terni. Blauw-zwart stoot als tweede in poule 3 door naar de achtste finales.

De Brugse doelpunten kwamen van Charles De Ketelaere (23.), Thomas Van Den Keynbus (60.) en Thibo Baeten (66.). In het slot kon Simone Di Bartholomeo (87.) voor Terni de eer nog redden.

Tegelijkertijd won Bologna met 3-0 van thuisploeg Viareggio. Bologna kwalificeerde zich zo als groepswinnaar met 9 op 9 voor de tweede ronde. Club Brugge (6 op 9) mag als één van de zes beste tweedes ook mee naar de knock-outfase. De Bruggelingen verloren slechts één keer, op de eerste speeldag van Bologna (1-0). De achtste finales staan dinsdag op het programma.

Ook de derde match op de #ViareggioCup werd gewonnen door onze beloften! Een simpele 3-1 tegen Ternana verzekert Club van een plaats in de volgende ronde! #U21Club



MEER | https://t.co/koY8AFBeTA pic.twitter.com/xb4byKx2it — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 15 maart 2019

Het is het derde jaar op rij dat Club Brugge deelneemt aan het prestigieuze Italiaanse beloftentoernooi. In 2017 bereikten ze de halve finales, vorig jaar sneuvelden ze in de groepsfase.

Op de erelijst van het toernooi staat één Belgische club. Anderlecht pakte de eindzege in 2013.