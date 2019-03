Jolien D’hoore breekt sleutelbeen en moet geopereerd worden: “Dit is moeilijk om te aanvaarden”

Jolien D’hoore heeft vrijdag in de Drentse Acht van Westerveld (2.1) haar sleutelbeen gebroken. Dat bleek uit onderzoek in het ziekenhuis. De renster van Boels Dolmans ondergaat zaterdag een operatie.

D’hoore kwam na 60 kilometer hard ten val in een afdaling en werd meteen naar het ziekenhuis overgebracht. Daar werd de blessure vastgesteld. Ze keert nu terug naar België, waar ze zaterdag zal geopereerd worden.

“Dit is moeilijk om te aanvaarden, met al die mooie wedstrijden die er aan zitten te komen”, reageerde de donderdag 29 geworden Oost-Vlaamse via twitter.

Getting surgery tomorrow morning. Hard to accept with all the nice races coming up?????? https://t.co/Y70K479bmR