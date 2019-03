Kompass Club wijkt uit naar Antwerpen

De Gentse Kompass Club blijft voorlopig dicht. De directie kondigde eerder aan in beroep te gaan tegen de sluiting, maar van een heropening is momenteel geen sprake. Een evenement dat voor vanavond gepland was, is verplaatst naar zondag in Antwerpen.

Dat meldt de directie. Burgemeester Matthias De Clercq liet de club voor vier maanden sluiten nadat een medewerker er overleed na het nemen van een overdosis MDMA. De beslissing stoot in het uitgaansleven op veel protest.

Voor vanavond was een dj-set van Amelie Lens aangekondigd. Het evenement was uitverkocht. Maar er is geen toestemming om toch de deuren te openen.

Op de Facebookpagina van het evenement laat de organisatie weten dat het evenement daarom verplaatst is. Het zal zondag plaatsvinden in Antwerpen. De precies locatie van het feest is nog niet meegedeeld.

Heel wat mensen bieden nu hun tickets aan omdat ze niet op de nieuwe plaats of tijdstip aanwezig kunnen zijn.