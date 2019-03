De beelden zien er schokkend vertrouwd uit: het lijkt alsof iemand een videospel als Counterstrike of Fortnite streamt, zoals duizenden mensen dat op elk moment van de dag doen op de website Twitch. Maar dit is niet Twitch, het is Facebook Live en het is geen videospel.

Vrijdag deed een video de ronde op het internet. Het zouden de beelden zijn die Brenton T. live via Facebook uitzond van zijn wandaden, via een videocamera op zijn hoofd.

Op de website 8chan, waar de schutter blijkbaar vaker rondhing, zou hij zijn daad op deze manier hebben aangekondigd: ‘Wel jongens, het is tijd om te stoppen met shit posten en een echte inspanning te doen. Ik ga een aanval uitvoeren tegen de invasietroepen en zal het zelfs live streamen via Facebook. De Facebook link staat hieronder. Tegen de tijd dat jullie dit lezen, ga ik live.’

Daaronder staat de Facebook-link en vervolgens enkele links naar zijn manifest. T. vraagt zijn vrienden op 8chan om ‘mijn boodschap te verspreiden’ en neemt afscheid met ‘Als ik de aanval niet overleef, vaarwel, godbless en ik zie jullie in Valhalla!’

‘Hij doet het echt’

Deze conversatie op 8chan is inmiddels verwijderd, maar op het internet zijn nog gearchiveerde versies van de pagina terug te vinden. Die lijken authentiek en suggereren dat T. live is aangemoedigd. De commentaren doen, alweer, sterk denken aan de chatberichten bij een gestreamd ­videogame.

‘Ik heb ’m net zo veel fucking haji’s zien doden’, zegt een anonieme commentator. ‘Hopelijk heeft iemand deze shit opgenomen, het was fucking verbijsterend’, schrijft een ander. ‘De stream is net onderbroken, maar hij is het echt aan het doen … goeie god’, schrijft nog iemand anders. En dan even later: ‘Hij is terug. De politie reageert. Ik denk niet dat hij het nog lang zal uithouden.’ In geen enkele van de bewaarde berichten suggereert iemand de politie te alarmeren. Wel bewonderende posts als: ‘Holy shit! De vingers van God!’

Haast tegelijkertijd postten andere extremisten op de gelijk­aardige website 4chan links naar de livestream. Daar ontspon zich al snel een discussie over de vraag of het allemaal echt aan het gebeuren was en of het mogelijk geen Israëlische ‘false flag’-operatie was. Snel groeide de consensus dat het echt was, wat iemand becommentarieerde met: ‘Nice. Heil Hitler’.

De gelijkenis van T.'s video met een first-person­shooter-videogame kan moeilijk toevallig zijn. In zijn manifest grapt hij over de veelbesproken link tussen videogames en gewelddaden. ‘Fortnite trainde mij om een killer te zijn en te flossen op de lijken van mijn vijanden’ schrijft hij, hoogstwaarschijnlijk ironisch. Zijn ethno-nationalisme heeft hij dan weer, naar eigen ­zeggen, uit het game Spyro the dragon 3. Dat bewijst dat niets wat T. of de anderen op een forum als 8chan schrijven, zomaar letterlijk kan worden genomen: het is een spel van provocatie, ironie, misleiding en verwijzingen die ­alleen insiders snappen.

PewDiePie

Op dezelfde manier speelt hij nog met andere clichés en internetmemes waarmee zijn lezers in extremistische middens vertrouwd moeten zijn. Zo riep T. tijdens zijn livevideo de kijkers plots op om zich te abonneren op het Youtube-kanaal van PewDiePie. Mogelijk is dat bedoeld als spot met een groep fans van PewDiePie die proberen te verhinderen dat een ander Youtube-kanaal, T-Series, meer abonnees zou hebben dan hun idool. Maar PewDiePie is in het verleden ook in opspraak gekomen voor racistische grapjes, mogelijk wilde de vermoedelijke schutter hem dus nog eens extra in verlegenheid brengen.