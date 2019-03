Frankrijk begint met opruimen olievlekken gezonken veerboot

In de zone waar donderdag het vrachtship Grande America is vergaan, is een nieuwe olievlek opgemerkt. De Atlantische maritieme prefectuur van Frankrijk is ondertussen begonnen met het opruimen van de smurrie.

‘Ondanks de slechte meteorologische omstandigheden in de zone van de schipbreuk van de Grande America zijn de operaties ter bestrijding van de verontreiniging in de namiddag begonnen’, zegt de prefectuur in een mededeling.

Bij de zone waar het schip zonk, is een olievlek van 4,5 kilometer lang en 500 meter breed waargenomen, voegt de prefectuur eraan toe. ‘Het gaat om een nieuwe vlek’, zo staat in het communiqué. ‘Deze waarneming lijkt te bevestigen dat er nog altijd zware stookolie uit het wrak lekt.’

Van de twee olievlekken waarvan de prefectuur eerder sprak, was de ene 13 km lang en 7 km breed en de andere 9 km lang en 7 km breed. Ze dreven donderdag af met een snelheid van 35 kilometer per dag.

Er werden ook twee containers op drift opgemerkt. De Italiaanse reder van het vrachtschip, Grimaldi, is van plan die te recupereren.

De Grande America zonk dinsdag op 333 km voor de kust van La Rochelle met aan boord 365 containers, waarvan 45 met gevaarlijke stoffen, ruim 2.000 voertuigen en ongeveer 2.200 ton zware brandstof in het ruim. De 27 opvarenden werden gered en naar Brest gebracht.