Louis Vervaeke geeft op na valpartij in Parijs-Nice

Louis Vervaeke maakt niet langer deel uit van het peloton in Parijs-Nice. De renner van Sunweb kwam ten val in de zesde etappe, zette zijn tocht nog even verder, maar gaf uiteindelijk op. Ook Jan Bakelants maakte een tuimelperte, maar hij reed de wedstrijd wel uit.

Vervaeke komt er al bij af nog goed vanaf, hij liep geen breuken op, enkel schaafwonden over zijn hele lichaam. Na enkele dagen herstel mag hij de training opnieuw hervatten.

“Parijs-Nice is voorbij voor mij”, liet Vervaeke door zijn team optekenen. “Gezien de omstandigheden ben ik gelukkig nog ‘oké’ na mijn valpartij, maar ik ben wel bijzonder teleurgesteld dat ik de wedstrijd moest verlaten omdat ik in goede doen was en op zo’n manier stoppen is niet fijn. De pech slaat hard toe.”

Vervaeke doelt op zijn team dat eerder al zwaar in de brokken deelde in de eerste waaierrit toen drie renners ten val kwamen. Uiteindelijk moesten Michael Matthews en Martijn Tusveld zelfs de koers verlaten en zal vooral sprinter Matthews met een hersenschudding en een breuk in het kaakbeen lange tijd out zijn.

Met Wilco Kelderman heeft Sunweb een renner die vierde staat in het klassement, op 1 minuut van leider Michal Kwiatkowski, maar er resten hem na de opgave van Vervaeke nog slechts drie ploegmaten: Roy Curvers, Casper Pedersen en een gehavende Jan Bakelants.