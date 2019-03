Zilver voor Griet Hoet en Annellen Monsieur op WK baanwielrennen paracyling in achtervolging

Griet Hoet en haar pilote Anneleen Monsieur hebben vrijdag op het WK paracycling in het Nederlandse Apeldoorn zilver veroverd in de achtervolging voor rensters met een visuele beperking.

In de finale bleek het Belgische duo niet opgewassen tegen de Nieuw-Zeelanders Emma Foy en Hannah Van Kampen. Die legden de drie kilometer af in 3:28.281, Hoet en Monsieur finishten in 3:34.41, 4,5 seconde boven hun persoonlijk record (3:29.90), dat ze in de kwalificaties fietsten.

“De Nieuw-Zeelanders waren ongelooflijk sterk. We moeten er ons bij neerleggen dat zij beter waren”, verklaarde Hoet. “Maar de Britse Lora Fachie hebben we nu geklopt op een WK, volgend jaar willen we boven deze dames staan.”

“Zaterdag starten we in de kilometer. Het wordt voor ons een moeilijk nummer, want er zijn veel nieuwe deelneemsters, maar we gaan ons uiterste best doen”, aldus Monsieur.

De Belgische delegatie in Apeldoorn zit nu aan drie medailles. Diederick Schelfhout (spier- en zenuwfunctieverlies) pakte brons in de achtervolging en in de kilometer tijdrit.