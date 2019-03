Open oorlog in atletiek eindelijk afgelopen: dan toch nieuw contract voor Jacques Borlée tot en met Olympische Spelen

Jacques Borlée heeft vrijdag een nieuw contract gekregen als bondscoach van de Belgian Tornados. Dat lieten de Franse gemeenschap en de Franstalige atletiekliga (LBFA) weten na een bijeenkomst met Minister van Sport Rachid Madrane (PS). Er komt zo een einde aan een open oorlog die meerdere weken duurde.

Het nieuwe contract van Borlée loopt tot 31 december 2020. Een nieuwigheid is dat het hem ook bindt aan de Vlaamse Atletiekliga (VAL), omdat hij ook Vlaamse atleten als Jonathan Sacoor onder zijn hoede heeft. De afgelopen weken gooiden Jacques Borlée en de LBFA meermaals met modder naar mekaar. Het conflict escaleerde en uiteindelijk beschuldigde Borlée zijn federatie van “dictatuur” en “amateurisme” en counterde de LBFA dat het met Borlée “niet meer kon samenwerken” en dat hij een “leugenaar” was en “hallucineerde”.

“Hopelijk kan iedereen zich nu weer op zijn sport concentreren”

De afgelopen dagen vonden verzoeningsgesprekken plaats, en die hebben resultaat opgeleverd. Minister van Sport van de Franse Gemeenschap Madrane “wil alle partijen bedanken” en noemt daarbij Philippe Muyters, het BOIC, de Vlaamse en Franstalige sportadministratie, beide atletiekbonden en Borlée zelf.

“Voor de aflossing verandert er niets”, vulde Thomas Lebebvre aan, voorzitter van de LBFA. “Borlée maakt een voorstel voor selectie over aan de selectiecommissie.” De bondscoach van de Tornados blijft zich ook ontfermen over zijn individuele atleten: Kevin, Jonathan en Dylan Borlée, Jonathan Sacoor, Camille Laus en Hanne Claes.

Lefebvre is opgelucht dat er een einde is gekomen aan het conflict. “Ooit moet het ophouden. De sport moet er altijd als winnaar uitkomen en hier is het de atletiek die wint. Hopelijk kan iedereen zich nu weer op zijn sport concentreren. Jacques Borlée en ikzelf hebben onze frustraties kunnen uiten en nu heb ik geen enkel probleem meer met hem. Ik kan perfect met hem gaan eten.”

“DHopelijk blijven ze dergelijke foutjes maken in de toekomst”

“Hopelijk blijven ze dergelijke foutjes maken in de toekomst, want het heeft ervoor gezorgd dat de topsport in heel weinig tijd belangrijke stappen voorwaarts heeft gezet”, liet Borlée in een mededeling aan Belga optekenen. Hij doelde zowel op het verlengen van zijn eigen contract als het plan van de LBFA om een atletencommissie op te richten. “Deze ontwikkelingen zullen de atleten toelaten om zich op een ander niveau uit te drukken tegenover de federaties (en niet langer alleen in de pers).”