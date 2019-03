De eisen waar een goede sommelier moet aan voldoen, zijn de voorbije jaren stevig veranderd. De Duitser Marc Almert (27) verpersoonlijkt die nieuwe traditie best. Hij kroonde zich op het wereldkampioenschap voor sommeliers in Antwerpen tot nieuwe titelhouder.

De wereldkampioen versloeg op het evenement 65 andere sommeliers uit alle continenten. De finale in de Koningin Elisabethzaal werd een spannende strijd tussen drie sommeliers, een vrouw en twee mannen, die de schiftingen en halve finales hadden overleefd: Nina Højgaard Jensen (26 jaar, uit Denemarken), Raimonds Tomsons (38 jaar, uit Letland) en Marc Almert (27 jaar, uit Duitsland). De Belgische kandidaat, Antoine Lehebel van restaurant Bon Bon die in 2014 Beste Sommelier van België werd, sneuvelde in de halve finales.

Driejaarlijks

De eindstrijd was ook toegankelijk voor publiek, dat van overal ter wereld kwam en de sfeer nog intenser maakte. Het wereldkampioenschap voor sommeliers is dan ook hét driejaarlijkse evenement waarnaar alle sommeliers ter wereld uitkijken.

Dit jaar viel Antwerpen de eer te beurt om de gaststad te zijn, het had daarvoor de beroemde wijnstad Bordeaux verslagen. De presentatie van de finale was in handen van Antwerpenaar en ex-VRT coryfee Carl Huybrechts.

Proeven

De finalisten hadden al een schriftelijk examen, blinde proefsessies en praktische tests over schenken en serveren achter de rug. Nu kwam daar een aantal extra proeven bij voor een volle zaal, waardoor de kandidaten extra zenuwachtig waren.

Elke proef moest bovendien binnen een bepaalde tijd uitgevoerd worden: het correct schenken van bier en zoete wijn, het blind proeven, herkennen en beschrijven van wijnen, het decanteren van een topwijn terwijl de juryleden zeer gedetailleerde vragen over de wijn stelden, het aanraden van wijnen uit verschillende landen bij een viergangenmenu, het identificeren van de dominante wijndruif in 24 verschillende wijnen, het proeven en herkennen van 10 spirits en likeuren, het verdelen van een magnumfles schuimwijn in één keer in gelijke hoeveelheden over 16 glazen.

Wijnglas spat uit elkaar

De jonge Deense sommelière, die in een restaurant met één ster in Kopenhagen werkt, beet de spits af en was bijzonder zenuwachtig. Bovendien liep een van haar tests fout doordat een technische medewerkster tegen haar aanliep waardoor een wijnglas op het podium uit elkaar spatte. Ze vroeg een time-out aan om haar concentratie te herwinnen.

Bolleke

Dan volgde Raimond Tomsons, de sommelier uit Letland die eerder al Europees kampioen werd en waarvan dus veel werd verwacht. Maar al bij de eerste test ging hij de mist in: hij kende duidelijk het Antwerpse Bolleke van De Koninck niet, en slaagde er niet in het correct te schenken binnen de toegewezen tijd.

Flair

Ten slotte was Marc Almert aan de beurt, de jonge Duitse kandidaat die in een Zwitsers tweesterrenrestaurant in Zürich werkt. Hij kwam bijzonder vlot en zelfzeker voor de dag, en werkte zijn tests af met soms verrassende flair en humor.

Het was dan ook geen verrassing dat hij de uiteindelijke winnaar werd, waarna een galadiner volgde waarop topwijnen werden geschonken. Zonder stress deze keer.

Nieuwe eisen

Het kampioenschap maakte eens te meer duidelijk dat de tijd van de stijfdeftige mannelijke sommelier in een prestigieus sterrenrestaurant, die uw bordeaux of bourgogne meters van uw tafel zette, definitief voorbij is.

Wat is er dan veranderd?