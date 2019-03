Nieuwe topvrouw op Onderwijs na twee jaar getreuzel

Op de valreep duidde de Vlaamse regering dan toch nog een nieuwe secretaris-generaal aan voor het overheidsdepartement Onderwijs en Vorming, het strijdperk bij uitstek tussen regeringspartijen N-VA en CD&V.

Twee jaar na de pensionering van de vorige secretaris-generaal schuift Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) dan toch nog een opvolger naar voren. Met Ann Verhaegen (54), de huidige administrateur-generaal van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, kiest de Vlaamse regering vooral voor stabiliteit.

Verhaegen is al sinds 1990 aan de slag bij de Vlaamse overheid en al sinds 2009 als administrateur-generaal. In tegenstelling tot veel andere Vlaamse secretarissen-generaal heeft ze ook geen voorgeschiedenis op politieke kabinetten (DS 23/02/2019).

Goedkeuring N-VA

Dat laatste is niet onbelangrijk, want veel partijen toonden interesse in de belangrijke strategische post. Dat geldt ook voor de grootste regeringspartij N-VA die na de verkiezingen aast op de ministerportefeuille Onderwijs. Ook N-VA kon zich nu neerleggen bij de kandidatuur van de politiek kleurloze Verhaegen.

Als reden voor het lange getreuzel bij de aanstelling geeft Vlaams minister Crevits aan dat ‘er werd nagedacht over een samensmelting tussen het overkoepelende departement Onderwijs en het Agentschap voor de Onderwijsdiensten’. ‘Uiteindelijk werd beslist om dat plan niet door te zetten en hebben we de vacatures van zowel secretaris-generaal als administrateur-generaal snel ingevuld.’ Begin december maakte de adjunct-kabinetschef van Crevits nog de overstap naar het Agentschap voor de Onderwijsdiensten (AGODI) als nieuwe administrateur-generaal.